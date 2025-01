O Napoli sente o cheiro do Scudetto. Mas o Inter está lá

Luciano Moggi Luciano Moggi nasceu em Monticiano em 10 de julho de 1937. Treinador de Roma, Lazio, Turim, Nápoles e Juventus, conquistou seis campeonatos (mais um retirado), três Copas da Itália, cinco Supercopas da Itália, uma Liga dos Campeões, uma Copa Intercontinental , uma Supertaça Europeia, uma Taça Intertoto e uma Taça UEFA. Trabalha com o Libero desde 2006 e é jornalista freelancer desde 13 de setembro de 2015. Vá para o blog





A Supercopa conquistada na Arábia já é uma lembrança distante, agora em Milão temos que lidar com a derrota que sofremos no Allianz contra a Juventus, onde a equipe da Juventus, ao vencer por 2 a 0, apagou o charuto de Conceição e esperava se destacar no ambiente rossonero. Além de demonstrar claramente o motivo da derrota dos bianconeri para o Milan na semifinal em Riad. Na Arábia, os rossoneri levaram a melhor porque dois grandes jogadores – infelizmente de forma intermitente – Leão e Theo Hernandez criaram as condições para a vitória com seu jogo.

No Allianz, porém, as duas estrelas milanesas “brilharam” pela falta de jogo coletivo. E quando os dois não estão em dia de jogo, dá para perceber a diferença, principalmente Leão, que faz desaparecer suas jogadas que normalmente criam espaços e improvisações para os companheiros, obrigando o time a se esticar para tentar marcar. É então que o Milan enfrenta o adversário e mostra todas as suas limitações, mas principalmente as dos dirigentes que montaram o time. São eles que não têm acertado desde que expulsaram Maldini, começando com a venda de De Ketelaere e a compra de Emerson Royal e finalmente fortalecendo um rival direto, a Juventus, ao vender-lhes Kalulu, que se tornou um jogador forte. ponto de defesa da equipe da Juventus.

O primeiro erro foi, portanto, depor Maldini, quando teria sido apropriado depor Moncada e Furlani, os autores de tal desastre juntamente com aqueles que partilhavam a sua forma de trabalhar, que infelizmente não pode ser expulsa, sendo o presidente. A segunda, ainda mais grave, é que não contratam em seu lugar alguém que conheça futebol, como Tare, cujo trabalho no passado permitiu à Lazio crescer ao combinar perfeitamente o desporto com a economia.

Na segunda partida de volta, as posições nos primeiros lugares da classificação já estão ganhando forma. O Napoli de Conte lidera a classificação, seguido pelo Inter de Inzaghi com três pontos, mas com um jogo para recuperar. São duas equipes que navegam nas certezas de uma excelente gestão empresarial e esportiva, sempre competitivas e muitas vezes vencedoras.

E também este ano são os principais candidatos na luta pelo título. O Nápoles de Conte até venceu por 3-2 a forte Atalanta, em Bérgamo. Colocaram-no como favorito ao título porque sem compromissos europeus dá-lhe mais tempo para treinar e, mesmo que ninguém diga, a cidade sente o cheiro do campeonato. A recepção da torcida na chegada do time após a vitória é uma demonstração disso. A celebração de Conte é um compromisso da sua parte e dos jogadores para garantir que isso aconteça. O Inter derrotou o Empoli no S. Siro por 3-1, com alguns problemas mentais que Lautaro resolveu com um golaço de fora da área necessário para desbloquear uma partida complicada. A volta do argentino ao placar já sugere um duelo com o Napoli.

Finalmente uma boa vitória depois de muitos empates: no Allianz vimos a primeira verdadeira Juve de Thiago Motta, criativa e faminta, que derrotou o Milan por 2 a 0 e relançou suas ambições de qualificação para a Liga dos Campeões. Os torcedores da Juventus esperam que não tenha sido a fraqueza do AC Milan que tornou a Juve grande, como aconteceu na Liga dos Campeões, quando a Juventus derrotou o Manchester City no Allianz, que teve sete derrotas consecutivas.

A vitória do Bologna sobre o Monza, por 3 a 1, foi convincente, com o time correndo em ritmo ainda mais rápido que Thiago Motta. Embora deficiente em comparação com os de Motta di Calafiori, Zirkzee e Saelemaekers. Bela vitória da Lazio, por 3 a 0, em casa contra o Verona e um quarto lugar que faz sonhar com a qualificação para a Liga dos Campeões.