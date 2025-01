O naufrágio de um navio desconhecido apareceu nas costas do Mar do Norte

Na costa da ilha de Sylt, no Mar do Norte, recentes e poderosas tempestades trouxeram à tona os destroços de um velho navio, que se acredita ter sido enterrado sob a areia do fundo do mar durante séculos. Ainda não foi possível identificar o navio perdido.

Como relatórios Agência Stern, as tábuas de madeira lançadas à terra são, segundo os arqueólogos, os restos de um navio histórico. Sylt é o maior arquipélago da Frísia do Norte e a quarta maior ilha da Alemanha, localizada no noroeste do país, no estado de Schleswig-Holstein.

Está localizado nas águas do chamado Mar de Wadden, uma série variada de áreas marítimas rasas. Tempestades têm assolado recentemente a área de Wadden da Frísia Norte. Aparentemente eles fizeram o navio afundado “flutuar”.

“Infelizmente, ainda não podemos dizer a idade dos destroços ou que tipo de navio é”, afirmou o Gabinete Arqueológico do Estado de Schleswig-Holstein num comunicado. “Em alguns casos, as tábuas de madeira dos destroços só são visíveis na maré baixa, onde são unidas por peças redondas de madeira.”

Atualmente, os arqueólogos coletam, catalogam e fotografam minuciosamente os destroços do navio espalhados pela praia. A ideia então é criar um modelo 3D, que possa ajudar a determinar o tipo de navio. As pranchas também deverão ser submetidas à datação por radiocarbono para determinar sua idade.

“As vigas grossas sugerem que este era um navio muito grande, estável e poderoso. Os pinos de madeira só foram utilizados na construção naval até ao final do século XVIII, por isso é provavelmente um navio bastante antigo”, afirma o especialista em naufrágios Holger Buss.

Segundo ele, os especialistas tentarão determinar a idade do navio por meio de análises dendrocronológicas, ou seja, estudando os anéis anuais da floresta.

Esta não é a primeira descoberta desse tipo na ilha de Sylt. Tempestades poderosas revelam periodicamente os restos de navios naufragados.

De acordo com o Escritório Arqueológico do Estado de Schleswig-Holstein, aproximadamente 900 casos de naufrágios antigos levados à costa foram registrados somente na área do Mar de Wadden da Frísia do Norte entre o século XVII e o início do século XX.