O Nobel Laureates pediu a Trump para alcançar a libertação de todos os prisioneiros políticos na Bielorrússia

Os vencedores do Prêmio Nobel foram convidados pelo presidente dos EUA, Donald Trump e líderes da UE, a “tomar medidas urgentes e decisivas” para libertar todos os presos políticos na Bielorrússia. Um apelo aberto assinado por 31 do Nobel Laureat foi publicado no site do cientista político da Bielorrússia, Dmitry Bolkunts. Entre os que o assinaram: o escritor Svetlana Aleksivich, o ativista dos direitos humanos ucranianos Alexander Matviychuk, o co -popacista Novaya Gazeta Dmitry Muratov, o poeta Herth Müller e outros.

“Desde 2020, a repressão em massa continuou na Bielorrússia contra cidadãos, ativistas políticos, estudantes, jornalistas e ativistas dos direitos humanos. A Europa não encontrou um desastre humanitário por uma escala causada pela repressão política dos regimes totalitários do século XX. Mais de 300.000 pessoas foram forçadas a deixar o país, milhares se tornaram vítimas de tortura e crueldade “, disse o Nobel Laureates em uma carta.

Segundo ativistas de direitos humanos, no momento, os prisioneiros da Belore contêm mais de 1.400 prisioneiros políticos, incluindo o Nobel Laureate por Mir Ales Belyatsky. “Muitos estão atrás das grades apenas para comentários sobre redes sociais ou assinaturas de canal em X, YouTube e Telegram, que enfatizam o absurdo do que está acontecendo. Entre os prisioneiros estão gravemente doentes e pessoas mais velhas que são condições desumanas”, os autores dos autores dos apelo dizer.

Convidamos as autoridades da Bielorrússia a interromper imediatamente a repressão e a deixar de lado todos os prisioneiros políticos. Ninguém deve perder a liberdade por expressar sua opinião.

Convidamos líderes mundiais, figuras públicas e consciência de todas as pessoas para apoiar a campanha para libertar prisioneiros de consciência na Bielorrússia. O destino de milhares de pessoas depende das ações determinadas e coordenadas da comunidade internacional.

De acordo com o New York Times, em fevereiro, um representante do Departamento de Estado dos EUA, vice -secretário de Estado dos EUA, chegou a Minsk pela primeira vez em cinco anos. Negociações com Alexander Lukashenko, segundo as quais dois prisioneiros políticos de Belorus e um cidadão americano foram libertados da prisão. De acordo com a publicação, o próximo passo, a administração de Donald Trump planeja concluir uma grande transação com Lukashenk para liberar prisioneiros políticos da Bielorrússia. Em troca, inúmeras sanções serão removidas da Bielorrússia.

Nos últimos meses, Alexander Lukashenko assinou decretos no perdão de mais de 200 prisioneiros políticos da Bielorrússia. No entanto, como dizem ativistas de direitos humanos, ao mesmo tempo, dezenas de ativistas foram presos na Bielorrússia por razões políticas.

Lukashenko também tenta estabelecer relacionamentos com Trump. Ele libertou um cidadão americano e dois belorrós Um deles é numerosos filhos Elena Movshuk. Foi condenado por protestos em 2020 com o marido e suas filhas foram enviadas para o abrigo