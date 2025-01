Madeline Brockway, herdeira de várias concessionárias Mercedes-Benz na Flórida, compartilhou a boa notícia nas redes sociais: mostrou um extravagante bolo de casamento em uma festa em Paris. No entanto, a alegria fica ofuscada: seu marido, Jacob LaGrone, futuro pai de seu filho, está sob investigação por atacar policiais com arma (março de 2023). O New York Post relata isso.

A polícia foi à propriedade de Jacob LaGrone em Tarrant County, Texas, depois de receber várias ligações sobre um distúrbio na casa de US$ 1,4 milhão do casal após uma noitada, relata o Daily Mail. Os noivos discutiram na entrada da garagem antes de Brockway fugir para a casa de seus pais nas proximidades. O pai de Madeline, Bob Brockway, chamou a polícia à casa do casal, preocupado com a saúde de LaGrone. Quando a polícia chegou, LaGrone abriu fogo contra três policiais de sua garagem.

Ele foi preso, mas libertado da prisão sob fiança de US$ 20.000. LaGrone foi acusado em agosto de 2023 de “ameaça intencional e consciente de lesão corporal imediata” e “uso ou exibição de arma mortal durante a prática de uma agressão, nomeadamente uma arma de fogo”, de acordo com a acusação. O casal se casou semanas depois que as acusações foram apresentadas.

O lindo casamento aconteceu no Château de Villette, 40 quilômetros a noroeste de Paris. A cerimônia foi seguida por uma grande recepção na Ópera de Paris. O grupo musical Maroon 5 se apresentou no primeiro baile do casal antes de realizar um show totalmente privado. O casamento de Brockway também incluiu pernoite no Palácio de Versalhes. As fotos do casamento dos sonhos se tornaram virais nas redes sociais, tornando a noiva desconhecida uma estrela da noite para o dia. Sua fama online durou pouco, pois seu marido retornou aos Estados Unidos duas semanas após o casamento para comparecer aos procedimentos preliminares. LaGrone ficou sem sua esposa no Tribunal Distrital do Condado de Tarrant, com a cabeça baixa.

Brockway excluiu sua conta no TikTok e fechou sua página no Instagram (banida na Federação Russa; propriedade da empresa Meta, que é reconhecida como extremista na Federação Russa). Desde então, a futura mãe continua a partilhar o seu estilo de vida luxuoso com os seus 47 mil seguidores, sem falar dos problemas jurídicos do marido. LaGrone aceitou um acordo judicial, o que significa que ele pode pegar 25 anos de prisão. No entanto, dadas as circunstâncias agravantes, ele corre o risco de ser condenado a prisão perpétua. A audiência final do caso está marcada para 6 de fevereiro de 2025, de acordo com documentos judiciais revisados ​​pelo The Post.