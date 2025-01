O nomeado de Trump para secretário de Defesa questionado sobre comentários brutais sobre mulheres nas forças armadas

Na tão esperada audiência de confirmação de terça-feira, o presidente eleito dos EUA Donald Trumpo candidato do país para o próximo secretário de defesa foi questionado por seus comentários “brutais” sobre as mulheres nas forças armadas.

“Por favor, explique este tipo de declarações porque são brutais, malignas e desrespeitosas para com os homens e mulheres que estão dispostos a morrer por este país”, pediu a senadora Kirsten Gillibrand. Pete Hegsethaparecendo diante do Comitê de Serviços Armados do Senado.

“Senador, agradeço seus comentários e gostaria de salientar que nunca menosprezei as mulheres que servem nas forças armadas. Respeito todas as mulheres que usaram o uniforme no passado e no presente”, disse ela.

Citando os “terríveis” comentários anteriores de Hegseth opondo-se às mulheres que servem em funções de combate, Gillibrand desafiou a indicada, dizendo: “Por favor, não negue que você fez essas declarações… Você está basicamente dizendo que as mulheres, depois de terem filhos, elas nunca poderão servir nas forças armadas em funções de combate, é bobagem dizer… (está) abaixo da posição que você aspira.”

Hegseth tentou voltar atrás em seus comentários criticando as mulheres que servem em funções de combate, mas a senadora Jeanne Shaheen também criticou Hegseth, dizendo: “O que você tem a dizer às quase 400.000 mulheres que servem hoje sobre sua posição sobre se deveriam ser capazes?” subir aos mais altos escalões do nosso exército?”

Hegseth disse que se for confirmado para o cargo, seria “uma honra ter a oportunidade de servir ao seu lado, ombro a ombro, homens e mulheres, negros, brancos, de todas as origens com um propósito comum”.

“Nossas diferenças não são o que nos definem. Nossa unidade e nosso propósito comum é o que nos define, e vocês serão tratados de forma justa, com dignidade, honra e respeito, assim como todos os homens e mulheres uniformizados, assim como os homens e mulheres que eu trabalhei com minhas organizações de veteranos”, acrescentou.

‘Talvez você volte às suas antigas visões’

Quando questionada pela senadora Joni Ernst se apoiaria que as mulheres continuassem a ter a oportunidade de servir em funções de combate, Hegseth disse: “Sim, as mulheres terão acesso a funções de combate terrestre, uma vez que os padrões permanecem elevados”.

A senadora Elizabeth Warren, por sua vez, perguntou o que mudou nas opiniões de Hegseth sobre as mulheres nas forças armadas em apenas algumas semanas, referindo-se ao quão recentes são alguns de seus comentários controversos.

“Entendo que muitas mulheres que servem nas forças armadas neste momento possam pensar que se conseguirem converter tão rapidamente as suas opiniões de longa data e perseguidas agressivamente em apenas 32 dias, que 32 dias depois de terem sido confirmadas, talvez simplesmente revertam essas opiniões. visão e voltar à velha coisa que dizia: ‘Honestamente, as mulheres não pertencem'”, disse Warren.

Além de seus comentários polêmicos sobre as mulheres nas forças armadas, Hegseth também enfrenta acusações de agressão sexual decorrentes de um incidente de 2017 em Monterey, Califórnia. A polícia local investigou a denúncia de agressão, mas não apresentou queixa contra Hegseth.

Hegseth, 44 anos, considerado um dos mais controversos nomeados para o Gabinete por Trump, também enfrenta acusações de consumo excessivo de álcool e má gestão financeira.

Trump tomará posse na próxima segunda-feira e regressará à Casa Branca após uma ausência de quatro anos.