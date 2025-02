O novo Apple -Smartphone chega à Rússia até o final de fevereiro

Ao vender o iPhone SE 4, como esperado, ele irá no final do mês, que Gurman também foi relatado por fontes informadas. Ao mesmo tempo, a Apple não fará uma apresentação, mas você pode explicar facilmente informações sobre a novidade do orçamento em seu site. Essa abordagem não é algo novo – nos últimos anos, a Apple costuma receber as notícias no mercado que não são icônicas. Os parceiros de discussão do “RG” no mercado de varejo eletrônicos observam que a venda do Apple iPhone SE 4 no mesmo dia na Rússia começa com as vendas mundiais. Como esperado, o preço do novo item pode ser de cerca de 70 mil rublos no início da venda. Os especialistas não esperam uma demanda por emoção, porque a linha SE se concentra tradicionalmente no segmento de economia e é caracterizada por características modestas.

A versão existente do iPhone SE foi lançada em 2022 e está desatualizada hoje: este é o único iPhone que ainda possui um botão “Home” e não tem ID de rosto. Além disso, este smartphone está equipado com a porta Lightning, não USB-C, como os reguladores europeus precisam, de modo que os países da UE estão suspensos a venda deste smartphone. Essa desvantagem será eliminada no novo modelo.

Segundo fontes, o smartphone perde o botão Iniciar, em vez de na tela, há um decote para a câmera. Além disso, recebe uma tela OLED com uma diagonal de 6,06 polegadas e uma frequência de 60 Hz.