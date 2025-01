O novo espírito americano que a Europa não consegue compreender

Donald Trump nos deu a foto do Fortaleza americana. Seu discurso de posse é diferente daquele de seu primeiro mandato porque em sua dureza está, na verdade, imbuído de otimismo; a certa altura, quase parecia que ele estava revisitando o sonho de Kennedy, “agir novamente com coragem, força e vitalidade”. “.

O que havia de diferente entre os Kennedy quem anunciou a corrida à Lua e Trump que quer “colocar a bandeira em Marte”? É o espírito americano que se renova num cenário mundial onde as potências reconstroem as suas esferas de influência. Visto através dos olhos de um europeu, o desafio de Trump é ousado, mas é precisamente esta distância entre nós e eles que deve ser superada, enquanto Trump grita o slogan “perfure, baby, perfure” e anuncia um boom nas descobertas. , na extração e exportação de hidrocarbonetos, diz ao mundo que os Estados Unidos também se preocupam com gás e petróleo, não apenas com Coca Cola e General Motors.

A tradução é que estamos perante um vínculo inseparável e uma escolha de lados, a Europa que pensa numa posição autónoma é como Ícaro que afirma voar com asas de cera sob o sol escaldante, não temos matérias-primas, não há exército, somos covardes, velhos e precisamos de ajuda, a Europa é um anão tecnológico (basta ver os rostos presentes na Rotunda do Capitólio: Musk, Zuckerberg, Bezos, Pichai… prestando homenagem aos titãs da inovação O Donald), capazes de consumir, mas completamente incapazes de inventar coisas que transformarão o mundo, por isso precisamos dos Estados Unidos para evitar que entrem em colapso.

O problema é que a América não precisa necessariamente de nós; a participação europeia na produção mundial está a diminuir inexoravelmente. Trump não falou connosco, na rotunda do Capitólio, foi um discurso aos americanos que votaram nele, um discurso poderoso enfatizando o excepcionalismo americano, uma mensagem a Vladimir Putin que ele enviou há mais de uma década com um artigo no New York Times O York Times declarou precisamente que o excepcionalismo americano tinha acabado. Europa é um capítulo que precisa ser reescrito, não é por acaso que esteve presente a única Primeira-Ministra, Giorgia Meloni, ela é um mundo novo, o problema é que o clube vive de memórias.