Nos distritos e áreas da região de Vologda, uma recepção móvel pública agora partirá para ajudar suas perguntas. Os eventos são organizados como parte do novo projeto “Help Ours”. Isso foi anunciado pelo presidente da Assembléia Legislativa da região de Sergey Zhestyannikov.

No momento, o calendário de desenvolvimento está em andamento. Os deputados da Assembléia Legislativa da região chegarão aos municípios. A primeira recepção de saída ocorreu em Sokol. Os deputados aceitaram quatro residentes, incluindo um veterano de hostilidades, mãe e esposa dos participantes do SVO. Havia dúvidas sobre emprego, serviço de habitação, oferecendo aos pais do participante seus pagamentos.