O novo Secretário de Estado dos Estados Unidos realizará a primeira reunião bilateral com a EAM Jaishankar | Notícias do mundo

Washington: O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, realizará sua primeira reunião bilateral com o ministro das Relações Exteriores, S. Jaishankar, aqui na terça-feira.

Jaishankar está aqui a convite do governo dos EUA para assistir à posse de Donald Trump como 47º presidente dos Estados Unidos. Trump tomou posse como presidente dos Estados Unidos na segunda-feira.

“O secretário Rubio encontra-se com o ministro das Relações Exteriores da Índia, Dr. S. Jaishankar, no Departamento de Estado”, disse o Departamento de Estado, divulgando a agenda do novo secretário de Estado em seu primeiro dia como principal diplomata dos EUA.

A reunião entre os dois principais diplomatas que representam as maiores e mais antigas democracias do mundo aconteceria na sede do Departamento de Estado, Foggy Bottom, logo após a primeira reunião ministerial do QUAD no mesmo edifício.

“O secretário Rubio reúne-se com os ministros das Relações Exteriores do Quadrilátero Indo-Pacífico no Departamento de Estado”, diz o aviso.

QUAD é um grupo informal de países que representa a Austrália, a Índia, o Japão e os Estados Unidos. Foi uma iniciativa da Administração Trump no primeiro mandato. A administração Biden elevou-o ao nível de liderança.

A decisão de Rubio de realizar as suas primeiras reuniões ministeriais com o QUAD – como a primeira reunião multilateral – e a sua primeira reunião bilateral com a Índia adquire importância dado que a primeira abordagem externa da nova administração tem sido tradicionalmente com os seus dois vizinhos, Canadá e México, ou. com os seus aliados da NATO. .

Rubio, um ex-senador dos EUA pela Flórida, foi confirmado pelo Senado dos EUA por uma votação unânime de 99 a 0. Todos os 99 senadores existentes votaram em Rubio, incluindo o próprio Rubio. Atualmente há uma vaga no Senado depois que o vice-presidente JD Vance renunciou ao cargo de senador dos EUA por Ohio.

Como senador, Rubio, 53 anos, apresentou um projecto de lei no Congresso no ano passado que propunha tratar a Índia em pé de igualdade com os seus aliados como o Japão, Israel, a Coreia e os aliados da NATO em termos de transferências de tecnologia e apoiar a Índia na sua resposta às ameaças crescentes. à sua integridade territorial.

O projeto de lei também procurava impedir o Paquistão de receber assistência de segurança caso fosse descoberto que patrocinou o terrorismo contra a Índia.

Rubio, senador dos EUA pela Flórida de 3 de janeiro de 2011 a 20 de janeiro de 2025, é considerado um linha-dura em relação à China. Ele está proibido de entrar na China, que o sancionou duas vezes em 2020. Rubio, o principal membro republicano do Comitê Seleto de Inteligência do Senado, é o primeiro latino a ser secretário de Estado dos EUA.