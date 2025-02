O número morto de uma estação de estação ferroviária na capital indiana Nova Délhi Ele subiu 18 anos, disseram as autoridades no domingo.

A polícia de Délhi confirmou o número de morte da debandada, que ocorreu na Nova Délhi Estação ferroviária tarde na noite de sábado.

Funcionários ferroviários disseram um investigação Ele lançou o Stampede, que culpou uma “carreira inesperada” dos passageiros.

Porta -voz da ferrovia Himanshu Shekhar Upadhyay disse a jornalistas no domingo que um homem escorregou e caiu na escada, demolindo muitas pessoas para trás, o que levou ao incidente.

Oficial da Força Nacional de Resposta a Desastres Daurat Ram Chaudhary Ele disse que a situação na estação é normal agora e que todos os feridos foram evacuados.

A Indian Railways também anunciou uma compensação de cerca de US $ 11.500 para as famílias do falecido e cerca de US $ 2.884 para os feridos graves no incidente.

As autoridades disseram que a estação viu um afluxo de passageiros devido a uma avalanche de devotos que vão para os trens da mesa para Maha Kumbh Mela, o maior festival hindu da Índia, que está em andamento no rio Pradesh.

Enquanto muitos funcionários, incluindo o primeiro -ministro, Narendra Modi, expressaram condolências ao debandado, o líder da oposição Rahul Gandhi disse que o incidente “mais uma vez destaca o fracasso das ferrovias e a insensibilidade do governo”.

“Levando em conta o grande número de devotos que vão para Prayagraj, melhores arranjos deveriam ter sido feitos na estação”, escreveu ele em X.

Algumas testemunhas oculares disseram à mídia local que não havia ninguém para controlar a multidão no momento do incidente.

Em 29 de janeiro, pelo menos 30 pessoas morreram em uma debandada no mesmo festival, que acontece a cada 12 anos nas margens de Oragraj em Uttar Pradesh. Este ano, é comemorado de 13 de janeiro a 26 de fevereiro.

Prayagraj, anteriormente Allahabad, é considerado particularmente sagrado para os hindus, pois é o lar de Triveni Sangam, a confluência sagrada do Ganges, Yamuna e o mítico Ríos Saraswati.