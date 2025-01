O número de mortos na Colômbia devido à violência rebelde aumenta para 80

Ele Exército de Libertação Nacional (ELN) Os guerrilheiros estão a atacar líderes comunitários e antigos membros de um grupo rebelde separado no Nordeste. Catatumbo região, Ministro da Defesa Ivan Velásquez disse no domingo, como disseram as autoridades locais violência Ele matou 80 pessoas.

A violência – a mais sangrenta dos últimos anos – levou, na semana passada, ao Presidente Gustavo Pedro acusar o ELN de cometer um crime de guerra e suspender as negociações de paz com o grupo.

O ELN lançou uma ofensiva contra antigos membros do Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC) rebeldes que foram desmobilizados sob um acordo de paz de 2016, suas famílias e alguns líderes comunitários, disse Velásquez da cidade de Cúcuta, no leste.

Historicamente, os grupos rebeldes colombianos lutaram contra o governo, contra organizações paramilitares de direita e entre si pelo controlo do território e de fontes de rendimentos ilegais, como o tráfico de drogas. Os grupos armados também atacam frequentemente civis que se opõem às suas actividades.

Velásquez disse que 8 mil pessoas foram deslocadas pelos combates. Embora tenha dado um número de mortos de 60, o gabinete do governador da província de Norte de Santander e o ombudsman dos direitos humanos disseram que o número era de 80.

O ELN disse num comunicado no domingo que os rebeldes desmobilizados das FARC voltaram às armas e que as vítimas não eram civis.