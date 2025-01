O número de mortos sobe para 11 enquanto os incêndios florestais continuam a queimar em Los Angeles

Bombeiros Eles ainda lutam para controlar os enormes incêndios florestais em Los Angeles que devastaram diversas áreas da segunda maior cidade dos Estados Unidos.

Pelo menos seis incêndios florestais continuam a queimar em todo o país Los Angeles County e 11 pessoas morreram, de acordo com o Departamento de Silvicultura e Proteção contra Incêndios da Califórnia.

Os incêndios queimaram 36.000 acres até sexta-feira, destruíram mais de 12.000 estruturas e mais de 100.000 pessoas estão sob evacuação ordem.

O maior inferno queimou 21.317 acres dentro e ao redor do exclusivo Paliçadas do Pacífico Bairro próximo ao litoral. Mais para o interior, o incêndio em Eaton queimou 14.117 acres nas colinas e ao redor da cidade de Altadena, a nordeste do centro de Los Angeles.

O Palisade Fire está 8% contido, enquanto o comer fogo permanece em um mínimo de 3% em meio a ventos fortes que alimentaram o inferno e lançaram brasas pelo ar.

Quatro outros incêndios menores (os incêndios Hurst, Lidia, Archer e Kenneth) também estão queimando na área de Los Angeles.