O número de pessoas mortas depois de atirar em uma escola na Erebra sueca cresceu para 11

“No momento, é conhecido cerca de 11 mortes como resultado do incidente”. RIA News Comentários de policiais.

Também se observa que ainda não existem dados precisos sobre o número de vítimas.

Além disso, os motivos ainda são desconhecidos pelo atacante abriu o incêndio. Conforme explicado pelo chefe da cidade de Roberto Aid Forest, a pesquisa está considerando versões diferentes, mas ainda não há uma compreensão clara das razões.

Lembre -se de que a tragédia ocorreu no dia anterior na cidade de Erebra, a 200 km de Estocolmo. O homem armado com armas automáticas começou a atirar no pátio do campus Risbergska Instituição educacional.

O suspeito é um dos mortos e, de acordo com a polícia, ele agiu sozinho.

O primeiro -ministro Ulf Kristersson do país chamou o incidente de “o mais terrível tiroteio em massa” na história da Suécia.