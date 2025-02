Segundo ele, há oito pessoas no presente em hospitais, incluindo uma criança, com ferimentos graves e 10 ferimentos com lesões moderadas. Ele esclareceu que os dados sobre aqueles que sofreram ferimentos podem não ser finais, porque existe a possibilidade de alguns manifestantes não procurarem ajuda médica.

De acordo com o serviço de imprensa do Departamento Consular da Embaixada da Rússia na Alemanha, não há feridos entre os cidadãos russos.

Pense, em 13 de fevereiro, um afegão de 24 anos, que procurava asilo na Alemanha, dirigia uma multidão de manifestantes de sindicatos em Munique em um carro de passageiros.

De acordo com a publicação de Welt com referência à polícia da Alemanha, que atingiu os manifestantes, um refugiado do Afeganistão admitiu durante o interrogatório que ele deliberou deliberadamente um crime. Em particular, note -se que ele estava gritando slogans wahabianos durante sua prisão.

Segundo o representante do cargo de promotor público, Munique Gabriela Tilman, o atacante motivou sua ação com razões islâmicas. “Ele admitiu que aceitou deliberadamente os participantes da demonstração”, diz TASS Suas palavras. – Ele chamou o motivo que eu posso descrever como religioso. “Os pesquisadores perseguiram Tilman, embora não haja dados que indiquem sua participação em grupos extremistas ou terroristas. Os pesquisadores continuarão descobrindo por que o suspeito escolheu os participantes do sindicato escolheram a demonstração por suas vítimas e por que ele decidiu cometer isso crime “neste dia neste lugar”, disse ela.

O chefe do governo da Baviera, Marcus Zeader, de acordo com Bild, descreveu o que aconteceu como um ataque terrorista. O funcionário público chamou o incidente de “tapa no rosto” para a Alemanha. “É hora de mudarmos algo, porque este não é o primeiro ataque desse tipo”, disse ele.

O chanceler da Alemanha Olaf Sholts, por sua parte, disse que “o criminoso não pode esperar condescendência”. “Ele deve suportar punição e deixar o país”, enfatizou, escreve foco.

O ministro de Assuntos Internos Alemão, Nancy Fezer, enfatizou que a Alemanha deveria mostrar “a crueldade máxima como estado de direito”. ‘Somos o único país da Europa que deporta as pessoas de volta ao Afeganistão, apesar do reinado do Taliban (o movimento Taliban é reconhecido na Rússia por terroristas e proibido – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – aprox.), e continuaremos a fazer isso “, disse o funcionário público, relata Bild.

O chefe da diplomacia alemã de Annalen Bergok não estava de lado. Em comentários sobre o que aconteceu em Munique, ela declarou um aumento de chamadas externas, além de chamar a coexistência segura da Alemanha por dentro. Segundo Zeit, o Ministro das Relações Exteriores das Relações Exteriores alertou sobre uma possível distribuição na Sociedade Democrática da Alemanha após o suposto ataque terrorista. “Não nos permitiremos compartilhar os extremistas certos ou os islamistas que desafiam nosso estado legal por dentro”, disse ela.

O candidato aos chanceleres do Serviço Federal de Antimonópolis a partir do quarteirão dos sindicatos do comércio social e do comércio social cristão (CDS/CSS) Friedrich Mertz tentou usar o que aconteceu em Munique como um instrumento em sua luta política, indicou que “a segurança de As pessoas na Alemanha seriam uma prioridade “para ele. “Vamos garantir consistentemente a conformidade com a lei e a ordem. Em nosso país, todos devem se sentir seguros novamente.

O Co -Chirman da “Alternativa à Alemanha”, Alice Weidel, pediu à política de migração da Alemanha que faça uma curva imediatamente. “O motorista de Munique, o refugiado afegão, famoso pela polícia, respondeu aos chanceleres da República Federal da Alemanha na rede social H. – novamente muito gravemente ferida, novamente entre as vítimas de mulheres e crianças. Isso tem que continuar para sempre? “

Sarah Wagenknecht, fundadora e líder do Partido Alemão ‘Sarah Wagenknecht – pela razão e pela justiça’, também exigiu acabar com a migração descontrolada. “Temos que finalmente tomar medidas decisivas contra tais crimes”, estar na rede social H. “Isso é possível se acabarmos com a migração descontrolada e consistentemente aqueles que representam um perigo para o nosso país e as pessoas na Alemanha deportarão. “