‘O ódio pelo povo de Délhi é bastante real’: a publicação do usuário do Reddit Ignites Bengaluru vs Delhi Debate

Um usuário do Reddit causou uma discussão acalorada nesta semana, depois de questionar a natureza “hiper -agressiva” dos residentes de Délhi. O usuário apontou para a turbulenta de Délhi, incluindo sua repetida destruição e reconstrução ao longo dos séculos, como uma possível causa do temperamento de seus habitantes.

“Recentemente, estive em Bangalore e o ódio pelo povo de Delhi é bastante real. Somos infamemente conhecidos como rudes e sem culturas. Novamente, não defenda o comportamento. Simplesmente curioso para saber sua opinião sobre esse assunto “, o usuário do Reddit escreveu em uma publicação ao adicionar um rótulo de ‘sátira’.

Desde então, a publicação obteve milhares de votos e comentários, com muitos outros usuários compartilhando suas experiências pessoais. Muitos no site das redes sociais tinham “ódio e estereótipos” desde que moravam na cidade ou esclareciam.

“Fiquei em Delhi porque não sei quantos anos e acho que só temos uma má reputação. Eu nunca tive uma luta agressiva brutal ou algo assim. As pessoas estão bem aqui. A raiva da estrada está em toda parte. Somos apenas o grão, nós esfriamos e queremos alguns Plagax É tudo isso “, disse um usuário.

Muitos outros contrastaram Delhi contra cidades como Bengaluru e Mumbai para sublinhar seu apoio à NCR. As cidades conhecidas por sua hospitalidade, várias opiniões, tinham maior probabilidade de surgir de encontros rudes e interações desagradáveis.

“Ironicamente, como estranhos, eles me trataram como lixo em Bangalore e Pune, cidades que têm uma reputação muito melhor que Delhi. Meus pais ficaram aterrorizados por me enviar para Delhi, mas, além do estranho tio rude, não conheci nenhuma pessoa discriminatória em Delhi. Eles podem ser muito simples e brutalmente honestos, mas não muito agressivos “, escreveu um usuário.