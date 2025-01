O ódio pelo povo de Delhi é “bastante real”, diz usuário de mídia social após visitar Bengaluru; Os usuários da Internet compartilham experiências semelhantes

“Por que os Delhitas geralmente são hiperagressivos?” perguntou um usuário do Reddit. Os internautas se aglomeraram para se expressar nas redes sociais.

De acordo com o usuário do Reddit Biryani Ka Ghulam, comportamento agressivo ou rude não se justifica. Delhi foi destruída e reconstruída sete vezes, com seu nome mudando muitas vezes, de Indraprastha para Mehrauli, Qila Rai Pithora, Siri, Tughlaqabad, Jahanpanah, Ferozabad, Dinpanah, Shahjahanabad (Velha Delhi), Dhillika, Dilli e finalmente Delhi, o usuário , o usuário adicionou.

O usuário da mídia social visitou recentemente Bengaluru (antiga Bengaluru) e percebeu uma forte antipatia pelas pessoas de Delhi.

“…o ódio pelo povo de Delhi é bastante real. Somos notoriamente conhecidos como rudes e incultos. Novamente, não defenda o comportamento. Só estou curioso para saber sua opinião sobre esse assunto”, escreveu o usuário.

Um usuário compartilhou sua experiência: “O ódio e o estereótipo por Delhi são reais. Meus colegas me perguntaram se eu tomei uma pílula no almoço porque sou de Delhi. Eles acham que devo ser fácil por causa dos estereótipos.”

“Muitos homens do sul da Índia e de Maharashtra têm um fetiche por garotas de Delhi, eles acham que as garotas de Delhi na faixa dos 20 anos estão em uma fase de cultura de sexo vadio e estarão prontas para fazer sexo com qualquer pessoa”, vem de outro.

“Eles sabem que Deli é muito melhor do que as suas cidades e estão com inveja. Eu sei que a poluição é ruim, mas temos todo o resto. Somente se pudéssemos melhorar a poluição de alguma forma”, postou outro usuário.

“Na minha experiência, não achei que as pessoas aqui fossem rudes, talvez simples”, escreveu um usuário.

“Ironicamente, como estranho, fui tratado como lixo em Bengaluru e Pune, cidades que têm uma reputação muito melhor do que Delhi”, disse outro usuário.

O Debate do Norte da Índia O debate sobre o Norte da Índia é uma discussão contínua quando se trata de Bengaluru, uma cidade com uma população diversificada. Recentemente, uma postagem de uma mulher nas redes sociais sobre a barreira do idioma se tornou viral, obtendo 1,5 milhão de visualizações.

“Estou em Bengaluru. O segurança do meu apartamento é uma mercearia Tamiliana e nas proximidades é propriedade de uma equipe Bihari, o Super Market é Malayalis, o dono da loja chique é do Rajastão, devo aprender a língua deles para conversar com eles ou é vice vice-versa? A mulher postou no Twitter (agora x).

