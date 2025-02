O oficial de Tamil Nadu IPS alega uma ameaça à sua vida por expor irregularidades no Conselho de Recrutamento de Serviços Uniformados – Tamil Nadu News

Um policial da Índia de Tamil Nadu afirmou que houve uma tentativa de matar depois que ela apresentou irregularidades no Conselho de Recrutamento de Serviços Uniformados de Tamilnadu (TNUSRB).

Em uma queixa por escrito perante o diretor geral de polícia Shankar Jiwal, diretor geral da polícia adicional da polícia, Kalpana Nayak, disse que um incêndio em seu escritório em 29 de julho de 2024 foi uma tentativa de vida.

Ela disse que o incêndio, que destruiu sua câmera, ocorreu após cavar irregularidades no recrutamento de TNUSRB, implementando a reserva comunitária.

Ela disse que recebeu uma ligação em um incêndio em sua câmera em 29 de julho; Quando chegou ao escritório, encontrou toda a sala queimada, com sua cadeira carbonizada.

Os serviços de incêndio e resgate atribuíram o incêndio de 29 de julho causado por um curto -circuito elétrico no sistema de ar condicionado. No entanto, de acordo com Nayak, se ele estivesse em suas câmeras, ele teria perdido a vida.

Nayak disse que o incêndio ocorreu depois que ela apontou as principais falácias na aplicabilidade de reservas comunitárias no TNUSRB.

Falando à Índia hoje, ele disse que apresentou duas queixas. “Uma queixa era olhar para as falácias que ele havia indicado e a outra era sobre o fogo. Todo o meu escritório e o ancestral foram completamente destruídos. Como isso aconteceu depois de expor irregularidades, senti que era o objetivo ”, disse ele.

A polícia de Cennai foi convidada a abrir uma investigação sobre suas queixas.

Os líderes da oposição, como o Secretário Geral de Aiadmk, Edappadi K Palaniswamy (EPS) e o Presidente do Estado do BJP, K Annamalai, ambos, condenaram o governo de MK Stalin pelas acusações.

Em uma publicação X, o EPS criticou o governo do estado, descrevendo -o como uma “situação condenável e vergonhosa”.

“Se um ADGP em Tamil Nadu está sendo atacado e seu escritório do governo está sendo incendiado, o assassinato é expor irregularidades no regime? Como as pessoas ousarão expressar suas queixas? “, Perguntado.

Annamalai também publicou uma declaração sobre a plataforma de rede social X, dizendo: “As regras e as leis do alarme tornaram -se comuns em Tamil Nadu sob esse governo DMK”.

As regras e leis do não conformidade tornaram -se comuns na TN sob este governo DMK. Até os policiais seniores não se esgueiram por falar a verdade desajeitada que poderia expor a natureza patética em que este governo está trabalhando. AddGP Kalpana Nayak AVL apontou para o … – K.annamalai (@annamalai_k) 3 de fevereiro de 2025

“Até os policiais seniores não se esgueiram por falar a verdade desajeitada que poderia expor a natureza patética em que esse governo está trabalhando”, escreveu ele.

Ele acusou o primeiro -ministro de Tamil Nadu, MK Stalin, de irregularidades, dizendo: “O punho de ferro de Stalin parece estar reservado para silenciar a verdade em vez de defender a justiça”.