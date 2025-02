O oficial IAS Radhakrishnan oficia o casamento do mais jovem Tamil Nadu Tsunami Survivor – Tamil Nadu News

O oficial de Ias J Radhakrishnan, que serviu como colecionador de Nagapattinam, Tamil Nadu, durante o devastador Tsunami 2004, oficiou o casamento de Meena, o mais jovem sobrevivente de tsunami, no domingo.

Radhakrishnan, que atualmente é o principal secretário principal, estava na vanguarda dos esforços de ajuda quando o tsunami chegou à costa de Tamil Nadu em 26 de dezembro de 2004, matando mais de 6.000 pessoas. Entre a devastação, uma garota foi encontrada milagrosamente viva pelos pescadores nos escombros da vila de pescadores de Keechankuppam.

Para cuidar das crianças órfãs para o desastre, o governo de Tamil Nadu havia estabelecido a Casa das Crianças do Governo de Annai Sathya em Nagattinam, onde o bebê resgatado foi recebido e Meena recebeu o nome de Meena. Outra criança, Sowmya, que foi resgatada de Veankanni Beach, também encontrou refúgio na casa. As duas meninas formaram um forte elo, enquanto Radhakrishnan e sua esposa Krithika se tornaram seus “padrinhos”.

Apesar de sua carreira exigente e de suas frequentes transferências, Radhakrishnan permaneceu intimamente envolvido na vida de Meena e Sowmya, certificando -se de que estava presente para cada marco importante. Ele oficiou o casamento de Sowmya em 2022 e recebeu sua filha nascida no ano passado.

No domingo, Meena casou -se com P Manimaran, que trabalha em um banco nacionalizado em Nagapattinam. Radhakrishnan solenizou o casamento no templo Sri Nllukkadai Mariamman. Vários sobreviventes, como Tamilarasi, que ficaram e estudaram com Meena em casa, participaram do casamento.