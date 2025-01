O Okrug Autônomo de Nenets relembrou a proibição de viajar para a Jordânia

As recomendações para pessoas que planejam participar dos banhos da Epifania foram publicadas na página oficial do VKontakte da National Joint Stock Company “OGPS”.

1) Você deve garantir que não tem contra-indicações médicas para nadar em água fria. É proibido nadar embriagado.

2) Antes de mergulhar em água fria, você deve fazer exercícios físicos leves para aquecer o corpo.

3) Para se movimentar durante a natação, você deve usar calçados antiderrapantes e facilmente removíveis.

4) É proibido pular na água enquanto corre e de cabeça. Pular de cabeça pode causar não apenas lesões, mas também perda de consciência devido a um estreitamento repentino dos vasos sanguíneos no cérebro.

5) Para uma pessoa despreparada, a imersão em água fria será estressante para o corpo. Pode ocorrer perda do controle respiratório. Controle sua respiração, tente respirar profundamente e raramente.

6) Não fique em água fria por mais de um minuto.

7) Ao entrar, nadar e sair da água, segure-se nos corrimãos da estrutura.

8) Após nadar, seque-se com uma toalha seca, vista roupas secas e beba uma bebida quente. Crianças, mulheres grávidas e idosos não são recomendados a nadar no buraco no gelo.