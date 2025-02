O ombre vermelho direto do Sanremo no Ariston, cabe a Benigni. Febre de "Lindo str ***"O que Fedez cantou nos testes

Ouça as estrelas, controvérsia vertical – dos ataques cruzados da esquerda contra Simone Cristicchi no caso da cadeia de Tony Effe – E … Roberto Benigni. A quarta noite do festival Sanremo 2025 começa com o retorno de um dos totens da esquerda, anunciado surpreendentemente por Carlo Conti Na conferência de imprensa. Além do diretor artístico, em co-conta, está aqui Geppi Cucciari um MahmoodDois dos nomes mais esperados deste evento. Em Sanremo é A noite dos duetosGrande expectativa para o retorno de Marco Masini por Fedez: Todos os 29 grandes nomes serão executados. Entre os convidados Paolo Kessisoglu Com a filha, o relacionamento entre pais e filhos no centro. Na Piazza Colombo, haverá Benji e Fede. Siga a transmissão ao vivo em www.libetoquotidiano.it

20h24 – Achille Lauro, “Fedez? Espero que você se recupere”

“(Fedez) Eu não vi, mas este é um que foi montado por terceiros. (…) Desejo a ele o melhor, espero que ele ‘então o cantor Achille Lauro, concorrente do 75º Festival de Sanremo com a música’ Uconscious Young ‘, os comentários fortaleceram seu relacionamento com Fedez à margem de uma conferência de imprensa.

19h45 – Achille Lauro, “Eu quero ser o número um”

“Eu não escondo que quero me tornar o número um em geral, sou ambicioso. Não quero fazer o que está escondido, mas no festival há dinâmica estranha e aqueles que não vencem podem ter mais sucesso do que aqueles que ganham “. Achille Lauro disse que na conferência em Sanremo. O artista compete com a música “Young Uncusplouse”.

19.05 – Fedez, The Enigma di Bella Stric *** SAT

Fedez para os testes dos duetos Bella Str *** para Juntamente com Marco Masini, mas o texto adicionou o texto para a ocasião levanta questões e ativa a fofoca. As barras, cheias de referências a um amor acabado e uma dor profunda, parecem qualquer coisa, menos sua ex -mulher, Chiara Ferragni, mas por Angelica Montini, no meio das fofocas das últimas semanas. A atenção se concentra em versículos como “beijar e dizer que eu te amo, sim, mas faça isso secretamente”, que sugerem um relacionamento secreto e perturbado. “Eu vi todos os meus castelos resolvendo em grãos” e “você me disse que é a razão pela qual você não pode mais amar/ eu me pergunto como tudo pode acabar, mesmo antes de começarem” eles pintam uma imagem de um amor frágil e talvez nunca realmente floresce. A referência à intervenção cirúrgica sofrida pelo rapper: “Tenho uma cicatriz no abdômen que me deixou menos ruim”, alimenta a especulação sobre uma possível dedicação a Montini. T que encontrar o que ele não quer/eu lhe dei todas as razões para ser uma boa vadia ” – deixe todas as interpretações abertas e contribuem para alimentar o debate sobre a identidade do relevante ‘belo str * ** SAT’.

18:30 – a linha -up da quarta noite

Aqui, em ordem de versão, os duetos da quarta noite de Sanremo: Rose -Schurk com Chiello “Flores de Flores Rosa e Pesco”; Moda ‘com Francesco Renga “Angelo” 03; Clara com o vôo “O som do silêncio”; Noemi e Tony Effe “tudo o mais é tédio”; Francesca Michielin e Romi “The New Broadway Star”; Lucio Corsi com Topo Gigio, “em The Blue Painted Blue”; Serena Brancale com Alessandra Amoroso: “Se eu não tenho você”; Irama com arisa “diz alguma coisa”; Gaia com Toquinho, “O desejo e a loucura”; Os Kolors com Sal Da Vinci “Rossetto e Caffe” “; Marcella Bella com “Twin Violen”, “a emoção não tem voz”; Rocco Hunt com Clementino, “Sim, eu sei do meu jeito”; Francesco Gabbani com Tricarico, “I Am Francesco”; Giorgia com Annalisa, “Skyfall”; Simone Cristicchi com “a cura” amarga; Sarah Toscano com Orenbach “Overdrive”; Coma_cose com Johnson Righheira “Summer Is Ending”; Olly com Goran Bregovi e o casamento e o funeral “The Fisherman” 20 – Elodie e Achille Lauro “Hand with Hand”/”Crazy City”; Massimo Ranieri com Neri por acaso “quando”; Willie Peyote com Tiromancino, “um pequeno tempo” um pequeno tempo “; Brunori Sas com Riccardo Sinigallia e DiMartino” o ano que virá “; Fedez com Marco Masini” Belta Bitch “; Bresh com Cristiano de Andre” Creuza de Ma “;