O oncologista Karasev chamou a comida de mais perigosa que o açúcar: o risco de câncer aumenta em 120%

A posição de liderança entre as doenças gastroenterológicas é ocupada pela doença diverticular do cólon (DBD). A doença aumenta o risco de desenvolver câncer de cólon em 120%. Um dos fatores de risco mais importantes é uma dieta rica em gordura saturada. Candidato a Ciências Médicas, cirurgião e oncologista Ivan Karasev escreve sobre isso em seu canal Telegram.

O médico refere-se a um estudo dinamarquês em que especialistas acompanharam a saúde de pacientes com DBTK durante dezoito anos.

“O risco de desenvolver câncer de cólon era 120% maior”, confirmou o oncologista.

Ele também destacou que o p53 na mucosa do cólon deve ser considerado um marcador prognóstico de câncer quando se trata de uma pessoa com DBTK.

Ivan Karasev explicou essa relação com base em vários fatores. Além da idade avançada (pessoas com mais de 60 anos têm maior probabilidade de sofrer com a doença), a alimentação é importante. Em particular, a presença na dieta de uma grande quantidade de gordura saturada (por exemplo, carne gordurosa, produtos cárneos processados) num contexto de ingestão insuficiente de fibras. Também inseguros são os produtos de confeitaria gordurosos, que em excesso são mais perigosos que o açúcar puro.

Além disso, é importante manter o peso sob controle e não ignorar as mudanças nos hábitos intestinais.

Ivan Karasev enfatizou que o risco de transformação maligna é aumentado por um processo inflamatório sistêmico crônico no intestino.

“É por isso que você deve se submeter regularmente a procedimentos de gastroscopia e colonoscopia”, concluiu o especialista.