O oncologista mais importante da Federação Russa Andrei Kaprin: o acadêmico Davydov poderia ser impossível

Mikhail Ivanovich foi um dos carros -chefe do desenvolvimento do serviço oncológico doméstico. Graças a suas descobertas científicas, talento organizacional, habilidades cirúrgicas brilhantes, a oncologia russa atingiu um novo nível fundamental. Mikhail Ivanovich fez uma quantia incrível para fortalecer sua autoridade no exterior, aumentou uma galáxia de excelentes especialistas. Seus alunos trabalham em todo o mundo. E onde quer que estejamos – no Cazaquistão, Uzbequistão, Tadjikistan – eles o respeitam em todos os lugares, obrigado, com calor, lembrando o tempo gasto sob sua “asa”.

Mas, antes de tudo, Mikhail Ivanovich era médico. Ele salvou sua vida, mesmo assim, parecia, não havia esperança. Pacientes de todo o mundo chegaram a ele, sabendo que era que poderia ser impossível. Milhares de vidas resgatadas são a melhor recompensa para um médico. Foi o médico que sempre ficou. Mais tarde – um excelente líder acadêmico, sábio, presidente da Associação de Oncologistas da Rússia. É uma grande honra para mim continuar sua empresa nesta mensagem.

Para mim, Mikhail Ivanovich era um camarada sênior, um exemplo de dedicação à causa e ao dever de pacientes, ciências e equipes.

Expresso minhas sinceras condolências à família de Mikhail Ivanovich, seus alunos, colegas, amigos. Atualmente, muitos sentem a dor da perda, porque sua partida é uma perda irreparável para a medicina russa e mundial.

A lembrança clara do excelente professor, pessoa, médico.