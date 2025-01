O Oscar de 2025 está atrasado? Incêndio florestal em Los Angeles adia anúncio de nomeação até esta data

Na sequência dos devastadores incêndios florestais na região do sul da Califórnia, o anúncio das nomeações para a 97ª edição dos Óscares, originalmente agendado para 17 de janeiro, foi adiado para 19 de janeiro, agência de notícias PTI citou um Variedade relatar como se estivesse dizendo.

De acordo com o relatório publicado em VariedadeNa quarta-feira, a Academia enviou um e-mail do CEO Bill Kramer aos membros sobre as mudanças de data.