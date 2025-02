O padre do templo de Chilkur Balaji atacou em casa em Télangana, a polícia prendeu uma investigação em andamento – Telangana News

O padre do templo de Chilkur Balaji foi supostamente atacado em sua residência em Chilkur, distrito de guarda florestal de Telangana, com uma pessoa presa em relação ao incidente, informou a polícia no domingo.

Segundo o padre, Rangojan, cerca de 20 pessoas invadiram sua casa perto das instalações do templo em 7 de fevereiro e “maltrataram”. Após sua declaração, a polícia de Moinabad registrou um caso e começou a investigar o assunto.

Um vídeo do ataque que circula nas redes sociais mostra o padre cercado por várias pessoas vestidas de preto. A filmagem causou preocupações com o motivo do ataque.

MV Soundarajan, coordenador do movimento de proteção dos templos e pai de Rangojan, divulgou um comunicado à imprensa no domingo, alegando que os agressores faziam parte de um grupo que alegava ser descendente do clã Ikshvaku. Segundo ele, o grupo pretende estabelecer Rama Rajya através de exércitos particulares e punir aqueles “que não aceitam sua missão ou agenda”.

Além disso, ele disse que eles “entenderam mal o conceito de filial constitucional de Rajya” e atacaram seu filho porque ele se recusou a se associar ao seu movimento. “Meu filho apresentou uma queixa policial”, disse Soundararajan, garantindo que Rangerojan estava agora seguro.

A polícia confirmou que um suspeito havia sido preso e que mais investigações estavam sendo realizadas para identificar os outros atacantes e seus motivos.

No meio da crescente indignação para o ataque, Bharat Rashtra Samithi (BRS) que trabalhou, o presidente Kt Rama Rao conheceu o padre e condenou o incidente. Em uma publicação sobre X, ele criticou o silêncio dos grupos “protetores do hinduísmo” e questionou a inação do governo de Telangana.

“O chefe do templo de Chilkur, o padre e um grande estudioso Shri Rangojan Garu foram atacados há dois dias por elementos marginais. Não é uma palavra dos protetores do hinduísmo neste ato de covardia “, escreveu ele.

“Há vídeos do ataque e, em dois dias, o governo de Telangana fez alguma coisa?

O templo de Chilkur Balaji, localizado nos arredores de Hyderabad, é um santuário antigo dedicado ao Senhor Balaji e é conhecido por sua importância espiritual.