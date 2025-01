O pai da vítima de RG Kar critica CM Mamata Banerjee, alega que ela ‘adulterou provas’

Caso de estupro e assassinato de RG Kar: O pai da vítima no caso de estupro e assassinato de RG Kar condenou publicamente a ministra-chefe de Bengala Ocidental, Mamata Banerjee, alegando que ela “apenas adulterou as evidências” na investigação.

Esta declaração surge na sequência de uma recente decisão judicial do CBI que condenou Sanjay Roy, o principal acusado, à prisão perpétua.

O pai da vítima de estupro e assassinato do RG Kar Medical College expressou insatisfação com o tratamento do caso, alegando que o Bureau Central de Investigação (CBI) não apresentou evidências suficientes para uma punição mais severa.

Durante uma conferência de imprensa em 21 de janeiro de 2025, o pai declarou: “Ela (CM Mamata Banerjee) pode dizer muitas coisas, mas apenas alterou as provas… o então comissário da polícia (Vineet Goyal) e outros adulteraram-nas. Você não conseguiu ver tudo isso desde o início?

A controvérsia em torno do caso de estupro e assassinato de RG Kar intensificou-se depois que o governo de CM Mamata Banerjee tentou contestar a sentença de prisão perpétua proferida pelo tribunal de Sealdah, pressionando pela pena capital.

O governo de Bengala Ocidental solicitou na terça-feira ao Tribunal Superior de Calcutá que entrasse com um recurso buscando a pena de morte para o condenado no caso de estupro e assassinato de um médico do hospital RG Kar e obteve a permissão necessária do tribunal.

O pai da vítima pediu cautela e sugeriu que qualquer ação futura do Ministro-Chefe deveria ser cuidadosamente considerada e não apressada.

Supremacia do TMC Mamata Banerjee tem enfrentado críticas significativas dos partidos da oposição, particularmente do Partido Bharatiya Janata (BJP), que alega que as provas foram deliberadamente destruídas para proteger as pessoas associadas ao seu partido.

A Ministra-Chefe defendeu a sua administração e a Polícia de Calcutá durante uma reunião administrativa, negando qualquer irregularidade e afirmando que não havia intenção de adulterar as provas.

O tribunal de Sealdah condenou Roy à prisão perpétua até a morte depois que ele foi considerado culpado de estuprar e assassinar o médico de plantão na faculdade e hospital estadual de medicina RG Kar, rejeitando os pedidos de pena de morte dizendo que não era “o mais raro de” um caso raro. crime.”

O tribunal também condenou Sanjay Roy a pagar uma quantia $multou 50 mil e condenou o governo do estado a pagar indenização de $17 lakh para a família do médico falecido.

Fonte