O Painel Parlamentar sobre Tecnologia da Informação (TI) pode emitir um aviso ao YouTuber Ranveer Allahbadia, mais conhecido como Beerbiceps, procurando sua aparição perante o Comitê sobre seus controversos comentários sobre um programa. O desenvolvimento ocorre após as queixas de vários parlamentares e FIR contra Allahbadia e o comediante Samay Raina para o episódio no Got Latent da Índia, um popular programa do YouTube.

Postado em: 11 de fevereiro de 2025