“O palco não era tão terrível quanto ele pintou”. Zhenya Berkovich enviou a primeira carta da colônia

Myu, olá.

Sua carta de 6.02.25 foi trazida à tarde 7. Maravilhas! Se isso continuar a acontecer, você poderá viver em geral. Apenas diga às pessoas lá, pliz, que eu realmente quero ler tudo, mas parece -me que não escrevo respostas depois de quarentena. Eles trabalham aqui 2/2 às 12h, das 7h às 19h (isso é oficialmente, na verdade, ainda não sei). No fim de semana, obviamente, apenas para sair do trabalho))

Acabei de ver a cor da vaca branca na janela de cores oleosa na janela branca com manchas vermelhas.

Ainda não há ligações, estamos aguardando a autoridade das autoridades, mas não será terça -feira. Vou enviar esta carta na segunda -feira, 10.

Fsin funciona aqui (Sistema de telefonemas em cartões em quantidades), mas ainda não jogue dinheiro: não é o fato de que o cartão antigo ainda funcionará aqui.

Um grande obrigado ao tio do PMC! Quando ele entrou na câmera com a cabeça antes -Centro de Detenção Estalada, quase ficamos cinzentos com seu vizinho Sasha (Zhenya Berkovich provavelmente se refere ao comissário de direitos humanos em Yaroslavl Sergey Baburkin), porque eles nem entenderam o que estava acontecendo. Então eu era apenas habilidoso, assenti e afirmei que Yaroslavl estava antes da casa do Centro de Detenção de Triat em nossa casa e está tudo bem, como no meu local de nascimento. Então, você veria um centro de transporte, qualquer artista cinematográfico morreria de felicidade lá, especialmente se você atirasse horrorizado.

Mas ficamos muito felizes, todos eram doces e adequados, e isso foi antes do PMC. Então, graças a todos eles, honestamente. E, em geral, o palco em si não era tão terrível quanto ele pintou. Até os sacos de comboio se retiraram.

A colônia, até agora não é suficiente, o que é compreensível, bom, em geral, eu cresci para uma posição: “Fale menos, ouça mais”. Bem, em geral, não há nada errado, não rolamos a floresta, eles não baterem nas baterias, ninguém grita, exceto algumas jovens, mas elas simplesmente não sabem como falar de outra forma.

SOBRE! Durante a escrita, o equipamento veio. Esta é a sua velocidade, obrigado, miaw!

Etc.