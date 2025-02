O Papa Francisco compartilha uma mensagem por escrito enquanto continua a hospitalização

Junte -se à Fox News para acessar este conteúdo Você atingiu seu número máximo de artigos. Faça login ou crie uma conta gratuitamente para continuar lendo. Ao inserir seu e -mail e pressionar uma sequência, você concorda com os termos de uso da Fox News e a Política de Privacidade, que inclui nosso aviso de estímulo financeiro. Por favor, insira um endereço de e -mail válido.

A primeira mensagem escrita do Papa Francisco foi compartilhada no domingo, pois o líder da Igreja Católica Romana continua sua hospitalização em Roma.

“Recentemente, recebi muitas mensagens de apego e fiquei particularmente impressionado com cartas e desenhos de crianças”, disse o Papa Francisco no X Domingo. “Obrigado por sua proximidade e pelas orações reconfortantes que recebi de todo o mundo!”

“Peço que você continue seu apóstolo de alegria e seja um sinal de amor que abrange todos, como sugere #GospofthEday”, disse outro post. “Podemos transformar o mal em bondade e construir um mundo fraterno. Não tenha medo de correr os riscos do amor!”

O idioma era semelhante à parte do Homil, de longo prazo do papa Francisco, que o arcebispo Rino Fisice leu em seu nome enquanto comemorava a Liturgia Santíssima para o Jubileu Deacons no domingo.

O Vaticano divulgou uma cópia do texto “Preparado pelo Santo Padre”.

“Irmãos e irmãs, feliz domingo!” A homilia do papa começou. “Hoje de manhã, a basílica de São Pedro celebra o banquete da Eucaristia com a ordenação de alguns candidatos ao diacon. Hoje em dia, hoje em dia; O clero e o evangelismo para a preparação deste evento.

O papa Francisco pediu aos diáconos que “continuem seu apóstolo de alegria e – como hoje sugere o evangelho de hoje – para ser um sinal de amor que abrange todos que transformam o mal em bondade e dá origem a um mundo fraterno”.

“Não tenha medo de arriscar o amor!” Homilia continuou. “Da minha parte, continuo com confiança minha hospitalização no Hospital Gemelli, continuando com o tratamento necessário; e as férias também fazem parte da terapia! Agradeço sinceramente aos médicos e profissionais de saúde deste hospital pela atenção que eles me mostram e pela dedicação Eles se apresentam com seu serviço entre os doentes.

Na declaração pré -preparada, o Papa Francisco acrescentou que segunda -feira “será o terceiro aniversário da guerra em grande escala contra a Ucrânia: uma ocasião dolorosa e vergonhosa para toda a humanidade!”

“Enquanto reproto minha proximidade com o sofrimento ucraniano, convido você a se lembrar das vítimas de todos os conflitos armados e orar pelo dom de paz na Palestina, Israel e no Oriente Médio, Mianmar, Kivu e Sudão”, disse a mensagem .

“Nos últimos dias, recebi muitas mensagens de apego e fiquei particularmente impressionado com as cartas e desenhos de crianças”, acrescentou o papa. “Obrigado por essa proximidade e pelas orações do conforto que recebi de todo o mundo! Eu forneço a todos na petição de Maria e peço que você ore por mim.”

O Vaticano disse que o Papa Francisco é consciente, mas ainda recebe altos fluxos de oxigênio extra no domingo, após uma crise e transfusão respiratória. Permanece em uma condição crítica com infecção pulmonar complexa.

A breve declaração do Santo Presser.

“A noite estava quieta, o papa estava descansando”, disse a mensagem.

Mais tarde, o Vaticano afirmou que Francis está consciente, continua a receber oxigênio adicional e que testes clínicos adicionais estão sendo realizados. Dizem que uma atualização médica mais detalhada foi mais tarde no domingo.

O papa de 88 anos foi admitido no Hospital de Jameli em Roma em 14 de fevereiro devido a um caso pior de bronquite.

No sábado, os médicos disseram que o Papa Francisco, que foi removido parte de um pulmão quando jovem, estava em uma condição crítica depois de sofrer uma crise respiratória asmática prolongada enquanto era tratada com pneumonia e infecção pulmonar complexa.

O papa recebeu “riachos altos” de oxigênio para ajudá -lo a respirar através do tubo nasal. Ele também recebeu uma transfusão de sangue depois que os testes mostraram as baixas contagens de plaquetas necessárias para a coagulação, disse o Vaticano em uma atualização tardia.

O comunicado no sábado também disse que o pontífice “continua alerta e passou o dia em uma cadeira, embora com mais desconforto do que ontem”. Os médicos disseram que o prognóstico foi “preservado” e que a condição do papa era um toque, dada a idade, instabilidade e doença pulmonar existente. Sua condição revive a especulação sobre o que pode acontecer se ele ficar inconsciente ou não for incapaz e se ele pode renunciar.

