O Papa Francisco condena o plano de deportação de imigrantes de Donald Trump. Ele chama isso de “desgraça”

O Papa Francisco criticou os planos do presidente eleito, Donald Trump, de intensificar a fiscalização da imigração nos Estados Unidos nos dias após a sua posse. Trump tomará posse oficialmente como 47º presidente dos Estados Unidos da América na segunda-feira, 20 de janeiro.

O Papa Francisco disse, numa entrevista a um canal de notícias italiano, que seria uma “vergonha” se Trump avançasse com o plano, informou a agência de notícias Reuters.

“Se for verdade, será uma pena, porque transformará em desgraça os pobres que não têm nada com que pagar as contas não pagas. Não vai ajudar. Esta não é a maneira de resolver as coisas”, disse Francisco durante a reunião de domingo. entrevista. conforme relatado pela CNN.

As declarações do Papa ocorreram durante uma videoconferência de sua residência no Vaticano com o programa “Che Tempo Che Fa” do Canal 9 da Itália.

Líder da igreja de 1,4 bilhão de membros Francisco, líder da igreja de 1,4 mil milhões de membros, é tipicamente cuidadoso ao ponderar sobre questões políticas.

A defesa dos imigrantes é uma parte fundamental do papado do Papa Francisco, insistindo que eles devem ser bem-vindos e integrados nas sociedades. Em 2016, o Papa Francisco sugeriu que o então candidato presidencial Trump “não era cristão” por causa das suas opiniões anti-imigração.

Francisco também sinalizou que está disposto a adotar uma abordagem crítica em relação à nova administração Trump com a nomeação do cardeal Robert McElroy como o próximo arcebispo de Washington, DC, disse a CNN. McElroy descreveu as deportações em massa de imigrantes como “incompatíveis com a doutrina católica”.

As deportações em massa de imigrantes são incompatíveis com a doutrina católica.

Trump prometeu começar a implementar a maior operação de deportação em massa da história dos EUA desde o primeiro dia da sua presidência. Autoridades disseram no sábado, conforme relatado pela Reuters, que o presidente eleito estava reconsiderando seus planos e abriu uma nova aba para operações de imigração em Chicago na próxima semana, após relatos dos planos.

200 pedidos Espera-se que Trump assine mais de 200 ações executivas no primeiro dia após ser empossado como 47º presidente dos Estados Unidos da América, na segunda-feira, 20 de janeiro.

Essas ordens do Dia da Posse se concentrarão na segurança das fronteiras, na energia, na redução do custo de vida das famílias americanas e no fim dos programas de Diversidade, Equidade e Inclusão (DEI) em todo o governo federal, disse a Fox News em um relatório.

Fonte