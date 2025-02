O papa Francisco passou a terceira noite pacífica no hospital, diz ANSA

Papa FrancisQue ele está sendo tratado por uma infecção respiratória, ele teve uma noite pacífica, informou a agência de notícias italiana ANSA na segunda -feira, citando fontes próximas ao hospital.

O pontífice de 88 anos sofre de bronquite há mais de uma semana e foi admitido no Hospital Gemelli em Roma na manhã de sexta -feira.

Ele Vaticano Disse no sábado que o papa permaneceria no hospital durante o período em que seu tratamento foi necessário.

Não se espera que Francis seja alta até o meio da semana, de acordo com ANSA

O papa não pôde fazer sua oração regular aos peregrinos no Plaza de San Pedro no domingo, nem direcionar uma missa especial para os artistas marcarem o ano do Jubileu da Igreja Católica.

Ele também cancelou uma visita ao Cinecitta Film Studios de Roma, programado para segunda -feira.

“Obrigado pelo carinho, oração e proximidade com que você me acompanha hoje em dia”, escreveu o Papa Francisco no X no domingo.