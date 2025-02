"O Papa Franciscus recebeu a unção dos doentes": o que acontece com os gemelli

Papa Francis Ainda está no hospital. O Santo Padre foi admitido no hospital em Gemelli por dias por causa de um bilateral. A situação e a imagem clínica são complexas, mas fontes próximas ao Vaticano nos informam que é “auto -representada” e seu coração “é muito bom”. De acordo com o Corriere della Sera Bergoglio recebeu a unção dos doentes. É uma prática normal entre os crentes doentes e não é mais a antiga unção extrema. O teólogo Mons. Mauro Cozzoli.

“Se você diz hoje que ‘unção extrema’ diz um falso, esse sacramento da base bíblica mudou para a ‘unção dos doentes’ que também é repetível e é dada a mais de 60, 65 como conforto psicossocial”. Ele explicaANSA O capelão de sua santidade e ex -diretor espiritual no seminário romano do Pontical. O atual consultor de hoje no Dicastery of Faith não descarta que o próprio Papa Francisco o recebeu, talvez em Que “celebração particular” Antes da hospitalização para Gemelli.





De qualquer forma, a mudança é considerável, porque a de anteriormente – na imaginação coletiva – agora que o sacramento do último momento foi, em vez disso, o sacramento do cenário é administrado a pessoas que completaram 60, 65 anos no contexto de Uma comunidade de festas e Eles percebem que vivem uma precariedade Quem pode não ser apenas físico, mas também de um tipo de psicopcripher. Traduzido: “Não é um sacramento que ajuda a morrer – esclarece Cozzoli -, realmente ajuda as pessoas a sofrer”. Os boletins mais atualizados para sua condição sempre chegarão à noite para esperar até que os médicos tirem suas conclusões.