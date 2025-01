O papel estratégico de Türkiyes como centro de energia se destacou no meio da crise energética na Europa

Como Crise de energia da Europa piorar devido à parada Fluxos de gás natural russo através UcrâniaAssim, TürkiyeO aumento de destaque como centro de energia regional está ganhando maior atenção.

A Gazprom Russian Gazprom interrompeu as remessas de gás natural para a Europa através da Ucrânia, citando a falha na Ucrânia em estender o contrato de trânsito e a dívida não paga da Moldávia. Isso deixa o Tubo Turkflowum projeto conjunto entre Türkiye e RússiaComo a única rota restante para o gás russo chegar à Europa.

Embaixador húngaro em Türkiye, Viktor Matis Ele disse a Anadolu que a interrupção do tráfego de gás natural através da Ucrânia “era um risco por anos que poderia ser previsto”.

“A resposta húngara para mitigar os riscos no suprimento de gás tem sido a linha de diversificação de políticas e rotas estratégicas de suprimento de gás que seguimos há muitos anos, facilitando o estabelecimento de infraestrutura adicional que nos permite acessar quantas fontes são possível “, disse Matis.

Matis enfatizou “a importância estratégica” do TurkStream, observando que serviu como “uma diversificação bem -sucedida da rota de suprimento de gás” desde que se tornou o principal canal de entrega para as importações de gás da Hungria em 1º de outubro de 2021.

O TurkStream, o tubo encomendado em 2020 sob um acordo de Türkiye-Rússia, transportou 44,4 bilhões de metros cúbicos (BCM) de gás para Türkiye e 59,8 BCM para a Europa entre 2020 e 2024, aproveitando suas duas linhas cada com capacidade anual anual com capacidade anual anual de 15,75 BCM.

“Como resultado de nossos esforços de diversificação e, principalmente, obter suprimentos seguros através do TurkStream, o suprimento de gás da Hungria não foi afetado no final do tráfego de gás através da Ucrânia”, disse o enviado húngaro.

“Isso também enfatizou o papel crucial de Türkiye na segurança energética da Hungria e da Europa, fato que a Hungria reconheceu e apreciada por um longo tempo”, disse o embaixador.

Exemplo de cooperação energética húngara-turca estabelece um exemplo

Apontar a cooperação energética entre os dois países, Matis disse: “A cooperação turca húngara no campo da energia é um exemplo de como os interesses nacionais dos países soberanos podem ser misturados para formar uma cooperação mutuamente benéfica”.

Sobre a segurança energética e o Centro de Energia Regional de Türkiye, Matis disse: “Türkiye reconheceu a importância da diversificação do suprimento de gás e das rotas, o aumento da produção nacional, a expansão das capacidades de armazenamento e o desenvolvimento de rotas de tráfego são ferramentas Isso não apenas melhora a segurança energética turca, mas também confirma a aspiração de Türkiye de se tornar um centro de energia regional.

“É importante sublinhar que essa evolução não se limita ao campo do gás natural”, disse ele.

“Os últimos desenvolvimentos na produção de petróleo, impressionantes projetos de energia nuclear e o espetacular aumento da energia renovável são fatores que diversificam a combinação de suprimentos de energia de Türkiye e também contribuem para o estado do Centro de Energia Türkiye”.

“À luz da turbulência e dos desafios geopolíticos, o artigo estável e confiável de Türkiye como um país de tráfego de gás e, recentemente, até mesmo um fornecedor para a Europa se destaca, mesmo para os olhos que não haviam reconhecido esse papel até agora”, acrescentou.

A grade da Moldávia agora está ligada à UE

Enquanto a Hungria se concentra em sua segurança energética através da diversificação e associação com Türkiye, a Moldávia enfrenta um desafio mais direto na crise energética em andamento.

Constantin BorosanO Secretário de Estado do Ministério da Energia de Moldavo descreveu a crise como “segurança deliberada e uma crise humanitária orquestrada pela Rússia”.

“Ao reunir suprimentos de gás para a região transnistriana, a Rússia procura criar instabilidade, minar o governo pró -europeu do governo e culpa falsamente a Moldávia e a Ucrânia pela interrupção”, disse Borosan a Anadolu.

O Ministério da Energia Moldavo explicou que, nos últimos três anos, o país diversificou suas fontes de energia, reduzindo sua dependência do gás russo para a margem direita do rio Dniester.

Observando que a grade da Moldávia está agora ligada à UE, que permite as importações de eletricidade da Romênia, disse: “Estabelecemos reservas de emergência, implementamos medidas de economia de energia e maior uso de energia renovável, que agora representa 18% do consumo em certos dias de Certos dias “

“A região transnística, no entanto, permanece completamente dependente do gás russo, deixando -o vulnerável”, disse ele.

Türkiye conecta a Europa ao mar Cáspio

Na posição de Türkiye, que reforça seu papel regional no centro de energia, Borosan disse: “Türkiye está bem localizado para melhorar seu papel como centro de energia regional”.

“Sua infraestrutura existente, incluindo tubos de GNL e terminais, conecta a Europa a suprimentos de gás Cáspio, Central e Oriente Médio da Ásia”, disse ele.

“A extensa experiência de Türkiye em energia e infraestrutura renovável fortalece sua posição como centro de energia regional”, disse ele.

“A Moldávia acolhe os possíveis investimentos de Türkiye em energia renovável, estabilização da rede e cooperação mais amplas de energia, todas contribuindo para a segurança e sustentabilidade energéticas regionais”, acrescentou Borosan.