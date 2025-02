O Paquistão deporta 42 migrantes afegãos após meses de prisão, confirme o Taliban | Notícias do mundo

CABUL: O Ministério dos Refugiados e Repatrices liderados pelos Talibanes anunciou o lançamento e o retorno de 42 migrantes afegãos que estavam em prisões no Paquistão, informou a Khaama Press. Em uma declaração compartilhada em 8 de fevereiro, o Ministério dos Refugiados e Repatrices liderados pelos Talibanos disse que esses migrantes, incluindo mulheres e crianças, foram realizados na prisão “Haji Camp” no Paquistão por dois ou cinco meses. Segundo o comunicado, esses cidadãos afegãos foram presos em Islamabad devido à falta de documentos legais.

A detenção e expulsão contínua do Paquistão de migrantes afegãos encontraram reações internacionais de organizações como Anistia Internacional, Human Rights Watch e as Nações Unidas, pedindo a Islamabad que interrompa essas ações. Cerca de 31.000 migrantes afegãos foram presos e presos pelas forças de segurança do Paquistão antes de 31 de dezembro do ano passado, de acordo com a ONU. No ano passado, mais de 4.268 migrantes afegãos, incluindo mulheres e crianças, foram libertados de prisões na província do Paquistão e retornaram ao Afeganistão, informou a Khaama Press.

A deportação forçada de migrantes afegãos do Paquistão e do Irã piorou a já grave crise humanitária no Afeganistão, onde milhões de pessoas lutam para sobreviver em meio a condições difíceis de inverno. A deportação deixa muitos refugiados vulneráveis ​​a clima extremo, pobreza e falta de acesso a serviços básicos.

As organizações de direitos humanos criticaram expulsões, pedindo ao Paquistão e ao Irã que reconsiderassem suas políticas e encontrem uma abordagem mais humana para lidar com a crise dos refugiados. A situação permanece crítica, uma vez que os povos afegãos, que foram deportados, enfrentam condições potencialmente mortais porque são forçadas a retornar a um país com colapso econômico e conflitos contínuos.

Anteriormente, em 6 de fevereiro, o Alto Comissário das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR) e a Organização Internacional de Migração (IIM) expressaram preocupação com o plano do Paquistão para a expulsão em massa dos refugiados afegãos. Ele exigiu esclarecimentos sobre a deportação de migrantes afegãos, informou a Khaama Press.

Em um comunicado divulgado em 6 de fevereiro, o ACNUR e a OIM pediram ao Paquistão que esclareça o processo de expulsar os migrantes e os refugiados afegãos no país. Na declaração, o ACNUR e a OIM destacaram o aumento da prisão dos cidadãos afegãos em Islamabad e Rawalpindi desde o início de janeiro de 2025, e alguns afegãos também detiveram as licenças de residência.

A declaração ocorre depois que o primeiro -ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif, anunciou um plano de múltiplas fases para a expulsão de migrantes afegãos, incluindo refugiados legais e aqueles que têm licenças de residência, e migrantes não documentados e aqueles que eles esperam reassentamento nas nações européias dos Estados Unidos ou Europa.