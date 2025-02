O Paquistão já está lutando para chegar ao final do mês. Enquanto o país depende em grande parte da ajuda externa e dos empréstimos para executar questões diárias, a alta inflação está afetando as pessoas comuns. No entanto, apesar da situação de seu mendigo, o Paquistão nunca para de levantar a diatribe da Caxemira. Recentemente, quando o presidente da Trukey, Recep Tayyip Erdogan, esteve em uma visita oficial a Islamabad, os dois países não pararam de aumentar a retórica da Caxemira.

“O problema da Caxemira hoje”, disse Erdogan em 13 de fevereiro. Um melhor balcão da propaganda do Paquistão.

Enquanto o presidente da Turquia visitou o Paquistão na semana passada, Amir Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani, do Catar, visitou a Índia de 17 a 18 de fevereiro, uma semana depois. Em particular, o Catar, sendo uma nação islâmica, compartilha um bom relacionamento com o Paquistão. Apesar disso, a Índia e o Catar condenaram o terrorismo univocalmente em todas as suas formas em sua declaração conjunta.

A declaração conjunta divulgada após a reunião entre o primeiro-ministro Narendra Modi e Amir Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani disse: “Os dois líderes condenaram inequivocamente o terrorismo em todas as suas formas e manifestações, incluindo terrorismo transfronteiriço e concordaram em cooperar na combinação de Essa ameaça através do bilateral.

De acordo com o Ministério das Relações Exteriores da Índia, os dois líderes também discutiram maneiras e meios para promover a cooperação na segurança cibernética, incluindo a prevenção do uso do ciberespaço para o terrorismo, radicalização e harmonia social perturbadora.

Não apenas isso, durante sua visita aos Estados Unidos, o primeiro -ministro Modi e o presidente Donald Trump também emitiram fortes declarações contra o terrorismo, um Paquistão chocante.

O Paquistão tem promovido problemas na Índia. Continue enviando terroristas para Jammu e Caxemira e tenha várias empresas de lançamento de terror na suposição ocupada. Agora, em uma vitória diplomática, a Índia conseguiu trazer isso à luz e mostrá -la para países ao redor do mundo que o Paquistão é de fato uma ‘nação terrorista’.