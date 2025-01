O parente do atacante de Saif Ali Khan, no oeste de Bengala, organizou Aadhaar para sim: Polícia

Bangladesh National preso por supostamente Atacando Bollywood Saif Ali Khan Ator Ele foi ajudado por um parente no oeste de Bengala a obter um cartão SIM usando uma mulher Aadhaar, disseram fontes policiais.

Os oficiais de investigação que investigam 16 de janeiro Eu tento roubar e esfaquear no piso de Mumbai do ator Ele viajou para Bengala Ocidental e questionou o parente do réu e o Shariful Islam Shehzad, assim como a mulher cujo Aadhaar foi usado.

Os detalhes do parente surgiram depois que a polícia questionou a mulher pela primeira vez, Khukumoi Jahangir Sheikh. No entanto, a mulher disse que seu telefone foi roubado. Não foi preso ou preso pela polícia de Mumbai.

A equipe policial de Mumbai também está tentando rastrear o agente que ajudou o acusado a se infiltrar na Índia.

Saif Ali Khan sofreu várias feridas em um ataque do intruso que invadiu sua casa por volta das 2:30 da manhã, o ator interveio durante uma discussão acalorada entre o intruso e um membro do pessoal da casa, que acabou que o ator foi esfaqueado várias vezes .

Saif sofreu lesões nas costas, pulso, pescoço, ombro e cotovelo, com feridas que variam de 0,5 cm a 15 cm de tamanho. Ele foi urgentemente levado ao Hospital Lilavati por seu gerente, Aphsar Zaidi, onde foi submetido a uma cirurgia e depois recebeu alta.

A polícia presa Shariful Islam Shehzad, um National de Bangladesh que entrou ilegalmente na Índia no ano passado e estava usando o pseudônimo de Vijay Das. O réu foi preso alguns dias depois em Thane e permanece sob custódia policial até 29 de janeiro.

Em resposta às declarações de que a polícia prendeu a pessoa errada, as autoridades rejeitaram dúvidas sobre sua identidade e disseram que têm várias horas de imagens de CCTV do acusado. Eles têm certeza de que prenderam o indivíduo certo.

Até agora, na investigação, a polícia determinou que o réu planejava o ataque apenas na casa de Saif, e nenhuma participação de qualquer outra pessoa foi revelada.

Em relação à especulação sobre por que o ator foi levado ao hospital em um autorickshaw, a polícia declarou que a questão de quem levou Khan ao hospital não está relacionado à investigação.