O parlamentar do Congresso Rahul Gandhi busca transferência do caso de difamação de RSS em Thane, cita jurisdição monetária

O líder do Congresso, Rahul Gandhi, abordou um tribunal de Thane buscando a transferência de um processo por difamação movido contra ele, citando a jurisdição pecuniária do caso. A ação, originalmente movida por um ativista do RSS em 2019, alega difamação decorrente dos comentários de Gandhi ligando o RSS ao assassinato do jornalista e ativista Gauri Lankesh em 2017.

MOTIVOS PARA TRANSFERÊNCIA

O caso de difamação está atualmente perante um juiz cível (Câmara Superior). No entanto, o advogado de Rahul Gandhi, NV Iyer, argumentou que o caso é da competência do Juiz Cível (Divisão Júnior) devido à avaliação monetária da indemnização pretendida pelo autor.

O reclamante, o ativista do RSS Vivek Champanerkar, representado pelo advogado Aditya Mishra, solicitou uma compensação simbólica de Rs 1. O apelo de Gandhi afirma que, de acordo com a Lei de Taxas Judiciais de Maharashtra, tal reivindicação está dentro dos limites monetários do Juiz Civil (Divisão Júnior).

“De acordo com a avaliação da ação, o Tribunal Cível (Divisão Inferior) Thane tem competência para ouvir, julgar e resolver a ação. É, portanto, justo e necessário que o presente assunto seja gentilmente transferido para o Tribunal perante o juiz civil (divisão júnior) Thane”, dizia o comunicado.

O advogado Iyer enfatizou ainda que “no interesse da justiça”, o processo deve ser ouvido pelo tribunal apropriado com jurisdição pecuniária, uma vez que a compensação solicitada é inferior a Rs 5 lakh.

O PEDIDO FOI ANTERIORMENTE REJEITADO

Esta não é a primeira vez que Gandhi levanta objecções sobre a jurisdição do tribunal que julga o caso de difamação. Um pedido semelhante foi apresentado ao Juiz Distrital Principal em dezembro de 2021, que rejeitou o recurso.

O juiz distrital decidiu que qualquer reclamação ou objeção relativa à manutenibilidade da ação deve ser apresentada ao Juiz Cível (Tribunal Superior) que julga o caso.

Gandhi então apresentou o presente pedido diretamente ao Juiz Cível (Divisão Sênior), buscando transferência para a Divisão Júnior.

PRÓXIMA AUDIÊNCIA AGENDADA

O tribunal fixou o dia 6 de fevereiro como a data da próxima audiência, durante a qual se espera que o advogado Aditya Mishra responda ao apelo de Gandhi para transferir o caso. O resultado deste apelo pode determinar o curso futuro do processo por difamação.

O processo por difamação surge de alegações feitas por Gandhi ligando o RSS ao assassinato de Gauri Lankesh. Champanerkar entrou com a ação em 2019, exigindo uma compensação simbólica de Rs 1.

O caso também nomeou inicialmente o secretário-geral do Partido Comunista da Índia (marxista), Sitaram Yechury, como co-acusado.

Na sexta-feira, o tribunal foi informado da morte de Yechury em 12 de setembro de 2024. Documentos que confirmam a morte de Yechury foram apresentados e o tribunal registrou oficialmente a informação.