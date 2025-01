Vyacheslav Shaposhnik relatou os detalhes da iniciativa do governador através da iniciativa do governador. Segundo ele, o documento tem como objetivo melhorar o apoio social para oferecer aos cidadãos de certas categorias e famílias numerosas a cidadãos de determinadas categorias.

Portanto, a legislação regional sobre medidas de apoio social de cidadãos de determinadas categorias é alinhada com a legislação federal. E a Lei das Plotas da Terra implica em grande parte uma mudança que permite aos cidadãos com três ou mais crianças, registradas por dar um plano de terra na propriedade, receber uma medida de apoio social diferente para A para garantir edifícios residenciais em vez de fornecer terras gratuitamente, independentemente do Data de registro desses cidadãos.

Responda ao documento aceito pelos representantes em duas palestras, disse que o chefe do Parlamento Regional, Yuri Burlachko, que as medidas para apoiar famílias numerosas são objeto de cuidados prioritários e atenção das autoridades estatais regionais.

“A base da sociedade e a fortaleza do estado são famílias grandes e amigáveis. A política social que é realizada na região pretende que elas possam se tornar ainda maiores, para que todos possam ajudar e apoiar o estado em condições iguais recebidas, “O chefe das reuniões legislativas da região de Yuri Burlachko.