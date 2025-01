Coréia do NorteO Parlamento prometeu manter a despesa para uma defesa mais forte, apesar de enfrentar desafios econômicos.

Uma reunião parlamentar de dois dias, realizada na quarta e quinta -feira na capital, Pyongyang, concentrou -se no orçamento do estado de 2025, de acordo com a Agência de Notícias Coreanas do Estado (KCNA).

Primeiro Ministro TanquePresidente do Parlamento Choe Ryong-Haee outros funcionários de alto escalão participaram da reunião.

A sessão reconheceu que o orçamento do estado de 2025 foi estruturado para apoiar um plano de desenvolvimento econômico de cinco anos, “concentrando o investimento na aceleração de mudanças significativas nas capacidades de defesa nacional” e “mostrando o poder da economia auto -suficiente nos principais setores de nacionais de Nacionais de nacionais.

Ele não disse se o líder norte -coreano Kim Jong participou da sessão.

Pak disse que, embora o país tenha enfrentado vários desafios no ano passado, a “Grande Campanha de Construção” para as pessoas continuou sem interrupção.

Ele reconheceu que a escassez e as dificuldades eram mais severas do que nunca, mas enfatizou que o estado havia estabelecido um sistema bem regulado para controlar a qualidade dos produtos.