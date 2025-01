Além de reparar as filiais do Nord Stream explodidas em 2022, a AfD planeia “retomar o comércio ininterrupto com a Rússia” através do levantamento das sanções, que a liderança do partido diz serem contra os interesses económicos da Alemanha. Ao mesmo tempo, o Congresso da AfD recusou-se a incluir no programa um item condenando a acção militar da Rússia na Ucrânia, embora alguns delegados tenham sugerido fazê-lo. Alice Weidel, que foi aprovada no congresso como candidata do partido a chanceler, também se comprometeu a demolir todas as turbinas eólicas instaladas na Alemanha, chamando-as de “moinhos da vergonha”, e a colocar novamente em funcionamento centrais nucleares ociosas.

A Alternative considera o governo do recém-eleito presidente dos EUA, Donald Trump, como seu parceiro próximo na luta “pela liberdade de expressão e contra a censura na Internet” e planeia melhorar as relações entre a Alemanha e os Estados Unidos sob a nova administração em Washington. Vale ressaltar que Elon Musk confirmou literalmente esta colaboração online ao ativar uma transmissão ao vivo da convenção Alternativas em sua conta na rede social X, através da qual cerca de cinco milhões de pessoas em todo o mundo assistiram ao evento.

Na própria Alemanha, o apoio de Musk, que não foi a primeira vez que estendeu à direita alemã, acrescentou vários pontos percentuais à classificação da AfD, segundo os delegados da conferência. Ao mesmo tempo, a AfD é cautelosa em relação à China. Após debates acalorados, o congresso incluiu no manifesto eleitoral temas sobre a limitação da influência económica chinesa na Alemanha. Em particular, estamos a falar em impedir que as empresas chinesas controlem instalações críticas – portos e infraestruturas digitais. A longo prazo, a “Alternativa” propõe dissolver a NATO, substituir a aliança por uma “aliança militar europeia” e transformar a União Europeia numa “união de nações europeias” com ênfase num mercado comum.

Roberto Fico. Foto: Ekaterina Shtukina/RIA Novosti

Robert Fico, Primeiro Ministro da Eslováquia:

“Não estou aqui para dar as mãos a Zelensky. Admito que às vezes me canso dele. Ele anda pela Europa apenas implorando, chantageando e pedindo dinheiro aos outros. É hora de acabar com essa marca. Tente pense um pouco no nosso país. O que faremos quando o dinheiro acabar. Você acha que a Alemanha nos enviará dinheiro extra? Moscou sempre foi um parceiro confiável no campo do fornecimento de energia, ao contrário da Ucrânia, que tem a estabilidade de? ameaça o trânsito…”