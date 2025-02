O partido do ex-primeiro-ministro do Paquistão, Imran Khan, o Paquistão Tehreek-e-Insaf (PTI) acusou o atual governo do país por agitação econômica e política no Paquistão e enfatizou que o regime liderado por Sharif quando Controlar o poder sem prestar atenção aos avisos globais, informou Dawn.

Em uma declaração, o secretário central de informações da PTI, Sheikh Waqqas Akram, criticou o governo por seu aumento de 300 % nos salários dos parlimantianos para protegê -los da inflação enquanto carrega pessoas comuns através de um aumento implacável nos preços dos produtos de gasolina e petróleo. Ele chamou a ascensão em Pol e GLP como a sequência das políticas antiparáticas do governo que exacerbariam suas misérias.

Ele acusou o governo do Paquistão de fazer altas reivindicações de mudança econômica, enquanto a classe média e os pobres lutaram para chegar ao final do mês, rejeitando as declarações de recuperação econômica. Ele disse que os legisladores paquistaneses foram compensados ​​por um aumento sem precedentes dos salários às custas dos pobres, de acordo com o relatório de Dawn.

O Sheikh Waqqas Akram criticou o governo do Paquistão por suas políticas contínuas, atos, vendas políticas contra líderes da PTI e a liberdade controversa anti-depressão controversa. Ele afirmou que o governo procurou continuar seu governo por meio de políticas antipartráticas, juntamente com o reinado do terror, apesar do aviso da União Europeia no status GSP Plus do Paquistão.

Ele acusou o governo de ignorar o aviso da UE ao Paquistão dizendo a ele para não dar seu status GSP Plus. Ele lembrou que o enviado da UE Olof Skoog perguntou ao governo paquistanês que os tribunais militares não deveriam ser usados ​​para perseguir casos contra civis, além de se opor a emendas à lei sobre a prevenção de crimes eletrônicos (PECA) para restringir a liberdade de imprensa, relatado pela Dawn .

O Sheikh Waqqas Akram pediu ao governo do Paquistão para interromper imediatamente as “violações de direitos humanos em andamento”, já que a equipe da UE estava programada para visitar o Paquistão em junho para a próxima missão de monitoramento do GSP. Ele disse que Skoog disse ao Paquistão que a próxima rodada do esquema se baseava apenas no cumprimento do Paquistão com as várias obrigações internacionais.

Na carta do fundador da PTI, Imran Khan, presidente do presidente do Paquistão, Sheikh Waqqas Akram disse que a PTI estava procurando estratégias e usaria todas as opções para obter justiça e tirar o Paquistão dos problemas. Ele expressou a esperança de que o CJP tomasse medidas para resolver suas preocupações, incluindo a repressão de 26 de novembro em D-Chowk, para acabar com a incerteza política no Paquistão.

O ex -primeiro -ministro do Paquistão, Imran Khan, escreveu uma carta de 349 páginas ao Presidente da Suprema Corte do Paquistão, Yahya Afridi e ao juiz Aminuddin sobre questões relacionadas a violações dos direitos humanos, fraude eleitoral e prisões do Pakistão Tehreek -e -insaf (PTI) trabalhadores, o administrador expresso. relatado.

A carta inclui relatórios sobre supostas plataformas eleitorais, violações dos direitos humanos e prisões de membros da PTI, principalmente por volta de 26 de novembro de 2024. Khan disse que um grande número de trabalhadores da PTI foi preso entre 24 e 27 de novembro no ano passado.

Ele também disse que os registros do hospital foram selados e, em seguida, foram feitas alterações para manipular fatos. Na Carta, Khan criticou o judiciário por não fornecer justiça, apesar de repetidos pedidos contra fraudes eleitorais e violações dos direitos humanos no Paquistão nos últimos 18 meses. Segundo ele, os trabalhadores da PTI enfrentaram assassinatos extrajudiciais e desaparecimentos forçados.

O fundador da PTI, Imran Khan, também mencionou sua prisão em 9 de maio de 2023, afirmando que ele foi preso ilegalmente das instalações do Tribunal Superior de Islamabad. Ele acusou as autoridades de mostrar intencionalmente sua prisão em televisão e redes sociais para causar indignação pública.