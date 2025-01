A primazia da Igreja Ortodoxa Russa Cyril convidou o satanismo na Rússia como um “movimento extremista”, escreve Interfax.

“Acho importante apoiar a iniciativa da proibição do satanismo na Rússia como um movimento extremista”, disse Patriarca. Ele chamou de “inaceitável” de que os satanistas agora gastam livremente rituais na Rússia e administram abertamente a comunidade em redes sociais. Cyril expressou a opinião de que o satanismo “é uma ideologia que destrói nossa identidade nacional, o que significa que enfraquecemos nosso povo, causa alguma separação na sociedade”.

E pense: na área de comportamento, na linha de incêndio, nossos lutadores estão prontos para dar suas vidas por valores que os satanistas obviamente poluem.

Patriarca também expressou sua opinião de que o Estado deveria suprimir a disseminação do ocultismo entre a população, o público impondo anunciando ensinamentos e práticas religiosas destrutivas.

Com uma proposta para proibir o satanismo na Rússia e reconhecê -lo com um “movimento extremista” no verão de 2024 derivado No estado de Duma. Os participantes da Mesa Redonda no Parlamento uniram uma ampla gama de fenômenos, incluindo a subcultura dos jovens, dentro do conceito de “satanismo”.

