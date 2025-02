O patriarca Cyril servirá a liturgia divina neste dia memorável.

“O dia da intronização de sua santidade patriarca Kirill é uma data comemorativa de significado eclesiástico geral”, disse Vladimir Legoyda, chefe do departamento sinodal para o relacionamento entre a igreja e a mídia, e esclareceu que a primazia da igreja russa como sempre , Cometerá a liturgia divina a serviço do episcopal e do clero.

Lembrou -se dos repetidos testemunhos do patriarca de que seu ministério tem apoio espiritual nas orações de todos os filhos da Igreja Russa, “na qual sentimos nossa unidade e o efeito da graça de Deus”.

“Esta unidade de oração é especialmente importante em nosso tempo”, enfatizou Lagoyda.

O patriarca de Moscou e todos os Kirill russos nasceram em 20 de novembro de 1946 em Leningrado.

Seu pai, Mikhail e o avô, Vasily eram sacerdotes e ambos nos tempos soviéticos foram suprimidos pela fé em Deus: o avô passou pelo acampamento Solovetsky e seu pai -quampa.

Em 1969, ele foi atingido em monasticismo com o nome Kirill. Com prêmios, ele se formou em 1970 na Academia Teológica de Leningrado. Em 1971-1974, ele foi um representante do patriarcado de Moscou entre o Conselho Mundial de Igrejas em Genebra.

De 1974 a 1984 – Reitor da Academia Teológica de Leningrado e Seminário. Em 1984, ele se tornou o arcebispo de Smolensky e Vyazemsky e, desde 1986, também se tornou gerente de paróquias na região de Kaliningrado. Em 1988, ele foi nomeado arcebispo Smolensky e Kaliningrado.

Em 1989, o arcebispo Kirill foi nomeado presidente do ACCS do Patriarcado de Moscou e um membro permanente do Santo Sínodo da Igreja Russa. Ele foi fundado em 1991 como o posto de metropolitano.

Em conexão com a morte do patriarca Alexy II, durante uma reunião de emergência do Santo Sínodo da Igreja Russa em 6 de dezembro de 2008, Metropolitan ou Smolensk e Kaliningrado Kirill foram escolhidos como locumer do trono patriarcal. E em 27 de janeiro de 2009, o Metropolitan Cyril Municipal Council elegeu Moscou e todo o patriarca russo. A intronização do patriarca foi realizada em 1 de fevereiro de 2009.