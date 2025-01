O Pavel Krisevich Corporate foi publicado. Passou mais de três anos na prisão por aparecer com “suicídio” na praça vermelha

O Pavel Krisevich Corporate foi publicado. No canal do telegrama “A liberdade de Krisevich!” Na manhã de 24 de janeiro Ele apareceu Gravação de vídeo com um acionista liberado. Um grupo anterior de apoio Krisevich RelatadoQue ele deixará a colônia neste dia.

Pavel Krisevich serviu o prazo para se apresentar em 11 de junho de 2021 na praça em Moscou. Durante a ação, Krisevich proferiu um manifesto contra o estado policial, disparou duas vezes no ar com uma arma de Makarov R-411 com patrulhas vazias e depois simulou suicídio “atirando” a cabeça. Imediatamente após a ação de Chrisevich, eles detiveram e depois colocaram no centro de custódia pré -Strijan.

O Tribunal de Moscou, em outubro de 2022, nomeou Krisevich por cinco anos na colônia no caso criminal do hooliganismo usando armas. O Tribunal da Cidade de Moscou devolveu o caso para a investigação, após o qual o acionista recebeu cinco anos de colônia.

Pavel Krisevich não reconheceu a culpa. Ele pediu ao tribunal que o justificasse ou retindo -o para um processo criminal sobre o código de atos criminosos administrativos de Sitture Hooliganism ou limpeza no acordo. Krisevich disse que a pistola de caça de Makar não poderia ser considerada uma arma: “Isso é como rachar na corrida – na corrida, não se torna uma razão para iniciar um caso criminal – esse é um sinal para começar”.

