O pedido do condenado na padaria alemão sobre o único confinamento rejeitado pelo Tribunal Superior de Bombaim

O Tribunal Superior de Bombaim descartou uma petição apresentada por Mirza Himayat Inayat Baig, um condenado no caso da explosão da padaria alemã de 2010, que solicitou a realocação da sede da alta segurança na prisão central de Nashik Road para um sede e solicitou um emprego na prisão. Para apoiar sua família.

Baig, que está sob custódia há 14 anos, havia escrito uma carta da prisão, após a qual foi nomeado zagueiro Mujahid Ansari para representá -lo. Ansari argumentou que o confinamento de Baig no Anda Carracón, que ele descreveu como solo, estava causando -lhe angústia mental. Ele argumentou que Baig não representava nenhum risco de segurança e deveria trabalhar na prisão devido a dificuldades financeiras.

No entanto, o promotor público adicional Prajakta Shinde rebateu essas declarações, citando depoimentos das autoridades prisionais que indicam que o Anda Hall é um centro de alta segurança, não de confinamento solitário.

“Há uma passagem e um longo corredor para os prisioneiros caminharem e se exercitarem. Outros prisioneiros no quartel podem interagir entre si. Instalações como televisão, rádio FM, telefones inteligentes para chamadas familiares e defensores, jornais e livros” apresentados .

O tribunal também indicou uma circular de 2012 das autoridades prisionais de Maharashtra, que exige que os prisioneiros de alto risco de segurança estejam no quartel designado.

O Banco de Juízes Revati Mohite-Dere e a Dra. Neela Gokhale se referiram aos anteriores incidentes de brigas e ataques na prisão, enfatizando que as autoridades penitenciárias avaliaram melhor as preocupações de segurança.

“A partir da declaração, descobrimos que houve incidentes na prisão, brigas e ataques. É para as autoridades prisionais determinar a percepção de ameaça e segurança em relação aos detidos. Como estamos satisfeitos que o peticionário não esteja sozinho Admitido mesmo por Ansari, e também com base nos depoimentos do superintendente da prisão, não vemos nenhum motivo para liderar o As autoridades prisionais para transferir o peticionário de uma sede com outros prisioneiros “, afirmou o banco.

Ao abordar o trabalho de Baig, o tribunal indicou que um trabalho pode ser atribuído de acordo com as regras e regulamentos da prisão. O Tribunal também esclareceu que não havia preocupação com o trauma psicológico devido ao confinamento solitário indefinido, como originalmente alegando ao pedido de Baig.