O Pentágono enviará 1.500 soldados para a fronteira com o México

WASHINGTON (ESTADOS UNIDOS) (ITALPRESS) – O Pentágono começará a enviar até 1.500 soldados em serviço ativo nos próximos dias para ajudar a proteger a fronteira sul, de acordo com autoridades dos EUA. Esta é uma das primeiras medidas institucionais desde a posse de Trump, que emitiu ordens executivas muito específicas para suprimir a imigração desde o dia em que tomou posse. Esperava-se que o secretário de Defesa, Robert Salesses, assinasse as ordens de envio na quarta-feira, mas ainda não estava claro quais tropas ou unidades iriam para a fronteira. A medida mudará radicalmente o papel das tropas americanas pela primeira vez em décadas. As forças do serviço ativo se juntariam às aproximadamente 2.500 forças da Guarda Nacional e da Reserva dos EUA que já estão lá. O objetivo dos militares será apoiar os policiais de fronteira, com logística, transporte e construção de barreiras. A medida esperada, implementada nos primeiros dias do segundo mandato de Trump, representa um primeiro passo num plano que o magnata divulgou extensivamente durante a campanha eleitoral e que inclui a implantação ao longo da fronteira. Numa das suas primeiras ações na segunda-feira, Trump ordenou ao Secretário da Defesa que apresentasse um plano para “fechar as fronteiras” e dissuadir a “imigração ilegal em massa”. Na terça-feira, no momento em que Trump demitiu a comandante da Guarda Costeira Linda Fagan, a agência anunciou que enviaria mais navios, aviões e pessoal para o Golfo do México, apelidado de “Golfo da América” por Trump durante seu discurso sobre assentamentos: “Vou declarar uma emergência nacional na nossa fronteira sul. Todas as entradas ilegais cessarão imediatamente e iniciaremos o processo de devolução de milhões e milhões de imigrantes ilegais aos locais onde chegaram”, disse Trump durante a cerimónia de inauguração na Rotunda do Capitólio. Desde a década de 1990, o pessoal militar tem sido destacado quase continuamente para a fronteira para ajudar a combater a migração, o tráfico de drogas e a criminalidade transfronteiriça. Em ordens executivas assinadas na segunda-feira, Trump sugeriu que os militares ajudariam o Departamento de Segurança Interna com “espaço de detenção, transporte aéreo e outras logísticas”.

Durante o seu primeiro mandato, Trump ordenou que tropas em serviço ativo chegassem à fronteira em resposta a uma onda de migrantes que entravam lentamente nos Estados Unidos através do México desde 2018. Mais de 7.000 soldados da ativa foram enviados para o Texas, Arizona. e Califórnia, incluindo a polícia militar, um batalhão de helicópteros de ataque, várias unidades de comunicações, médicas e de quartel-general, engenheiros de combate, planejadores e unidades de relações públicas. (ITALPRESS).

Foto: xp6