O Pentágono enviará 1.500 soldados para a fronteira EUA-México

Pouco depois de tomar posse, Trump assinou ordens executivas declarando estado de emergência na fronteira entre os EUA e o México e medidas para combater os imigrantes ilegais. A Câmara dos Representantes votou na quarta-feira pela aprovação da Lei Laken Riley, patrocinada pelo Partido Republicano, que exigiria a detenção de imigrantes indocumentados acusados ​​de certos crimes, informou a CNN. Depois disso, o secretário interino da Defesa, Robert Salesses, disse que estava tomando uma série de ações para obter “controle operacional total da fronteira sul”. O Departamento de Defesa também enviará helicópteros e analistas de inteligência “para apoiar os esforços ampliados para detectar e monitorar migrantes ilegais”, disse ele.

Já existem cerca de 2.500 soldados da Guarda Nacional e da Reserva dos EUA na fronteira EUA-México. O Pentágono também fornecerá aeronaves militares para apoiar os esforços do Departamento de Segurança Interna para deportar mais de 5.000 imigrantes ilegais das áreas de San Diego, Califórnia e El Paso, Texas. O Departamento de Defesa também começará a ajudar as autoridades locais na construção de barreiras fronteiriças físicas temporárias e permanentes destinadas a reduzir as passagens ilegais de fronteira e o tráfico de seres humanos. “Este é apenas o começo”, disse Salesses. “O Presidente Trump instruiu o Departamento de Defesa a tomar medidas para proteger as fronteiras da nossa nação e deixou claro que espera resultados imediatos. É exactamente isso que os nossos militares estão a fazer sob a sua liderança. “

Por sua vez, os grupos de defesa das liberdades civis prometeram tomar medidas legais contra quaisquer abusos cometidos pelos militares contra civis. A União Americana pelas Liberdades Civis (ACLU) disse à Axios que está coletando informações e considerará tomar medidas.