O Pentágono relatou onde o helicóptero militar se encontrava de avião de avião

“Podemos confirmar que uma aeronave estava envolvida no incidente, um helicóptero do exército de Fort Beaver, Virgínia”, citado RIA News Comentários do departamento.

Sabe -se que havia três tropas a bordo do helicóptero. Eles morreram como resultado do acidente.

Segundo a CNN, o Black Hawk fez um voo de treinamento, sem indicar quais tarefas a equipe executou.

Lembre -se de que o desastre ocorreu no aeroporto de Ronald Reagan Washington. Bombardier -Passenger Avan com 60 passageiros e quatro tripulantes a bordo voou da cidade de Wichito (Kansas) e se levantou em um helicóptero militar em Washington.

Então o avião caiu no rio Potomak.

A agência da RIA Novosti em relação às negociações para negociações relata que 20 segundos antes da colisão do gerente do aeroporto conversou com o piloto de helicóptero e exigiu que o avião de passageiros fosse desembarcado imediatamente, mas não recebeu resposta.