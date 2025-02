O Pentágono revela a rotação da mídia, mudando de certa mídia para deixar espaço para outros

O Secretário de Defesa, Pete Heghseth, em uma mudança radical no Pentágono, anunciou o lançamento de um novo programa anual de rotação de mídia a partir de 15 de fevereiro de 2025. De acordo com um memorando enviado ao corpo de imprensa do Pentágono, várias organizações de mídia longas dados, incluindo dados, incluindo dados, incluindo dados, incluindo dados, incluindo dados, incluindo dados, incluindo dados, incluindo dados, incluindo dados, incluindo dados, incluindo dados, incluindo dados, incluindo dados, incluindo dados, incluindo dados, incluindo dados, incluindo dados, incluindo dados, incluindo dados, incluindo dados, incluindo dados, incluindo dados, incluindo dados, incluindo dados, incluindo dados, incluindo dados, incluindo dados, incluindo dados, incluindo dados, incluindo dados, incluindo dados, incluindo dados, incluindo dados, incluindo dados, incluindo dados, incluindo dados, incluindo dados, incluindo dados, incluindo dados, incluindo dados, incluindo dados, incluindo dados, incluindo dados, incluindo dados. A NBC News, The NBC New York Times, NPR e Political, perderá seus espaços de escritório no Pentágono.

Essas mídias serão substituídas por uma nova lista de organizações de mídia: The New York Post, One America News Network (OANN), Breitbart News e HuffPost.

A medida faz parte de uma estratégia mais ampla para diversificar o cenário da mídia dentro do Departamento de Defesa, de acordo com autoridades do Pentágono.

“Por mais de meio século, o Pentágono Press Corps se beneficiou do trabalho em escritórios individuais que fornecem acesso cobiçado a alguns dos principais líderes militares e civis do departamento”, disse o memorando que o porta -voz do Pentágono John Ullyot ele enviou o Pentágono Associação de imprensa ao Pentágono, conforme relatado pela NBC News.

“Para expandir o acesso ao espaço limitado do corredor correspondente às saídas que não desfrutaram anteriormente do privilégio e do valor do jornalista para trabalhar no espaço do escritório físico no Pentágono, em 14 de fevereiro de 2025”, escreveu Ullyot, lá será “um novo programa anual de rotação de mídia para esses espaços dedicados de mídia”.

Esta decisão ocorre apenas sete dias após o Senado confirmar Pete Hegseth como o novo Secretário de Defesa. A confirmação seguiu semanas de escrutínio da mídia sobre o comportamento pessoal de Hegseth, incluindo acusações sobre seu tratamento para as mulheres e as preocupações com o consumo de álcool. Hegesh negou todas as acusações.

“New Media Seat” para podcasters, influenciadores e criadores de conteúdo na Casa Branca Em um movimento histórico para se adaptar ao cenário da mídia em evolução, o governo Trump apresentou na semana passada um plano para atribuir assentos na redação da imprensa da Casa Branca aos representantes da “nova mídia”, incluindo podcasters, influenciadores de redes sociais e criadores de conteúdo.

O anúncio foi feito pelo secretário da Casa Branca, Karoline Leavitt. Durante sua primeira sessão informativa diária em 28 de janeiro, Leavitt explicou o raciocínio por trás do plano, enfatizando a crescente influência de fontes de notícias não tradicionais.

Como parte da iniciativa, um “novo assento na mídia” será adicionado à primeira fila da sala de informações, um espaço anteriormente reservado para a imprensa da secretária de imprensa. Este novo assento será aberto a criadores de conteúdo e jornalistas que atendem aos critérios recém -estabelecidos para credenciais da imprensa.

“Estamos convidando jornalistas independentes, podcasters, influenciadores de redes sociais e criadores de conteúdo para solicitar as credenciais da Casa Branca através do site recentemente lançado, Whitehouse.gov/newmedia”, anunciou Leavitt.

A medida marca um desvio significativo das práticas anteriores, uma vez que o governo Trump procura expandir seu escopo da mídia adotando plataformas e vozes alternativas. Leavitt reiterou o compromisso do governo de garantir que uma ampla gama de vozes na mídia tenha a oportunidade de representar o público americano.

Fonte