O penteado Grammys de Miley Cyrus dá "Hannah Montana" Melhor

Miley Cyrus é conhecido por sua abordagem experimental irritada à moda e à beleza. Quando soube que ela participaria do Grammy 2025 depois de ser indicada para a melhor performance do grupo de duplos / country ao lado de Beyonce por sua música O mais procurado, Eu esperava que não fosse nada menos que espetacular. Alerta de spoiler: ela entregou. Os elementos de seu visual eram os seguintes: um vestido elegante Saint Laurent, uma maquiagem animada e um penteado que deu a “Hannah Montana” da melhor maneira.

Sim, Hannah Montana, como em sua personagem e em seu sitcom do Disney Channel, que ocorreu de 2006 a 2011. No programa, o personagem de Cyrus (chamado Miley Stewart) tem longos fechaduras marrons, mas quando ela aparece como seu alter -Ego (Hannah Montana), ela usava uma longa peruca loira com uma franja direita. Os Grammys de Cyrus mantiveram os elementos clássicos deste último, mas com detalhes modernos e nervosos.

(Imagem de crédito: Getty Images)

Os cabelos Bronde de Cyrus foram cortados em camadas afiadas, a primeira das quais caiu em sua mandíbula. Ela também tinha franjas, destaques e pontos fortes vaporosos. Embora a cor dourada esteja ausente e o comprimento sem camada da peruca emblemática de Hannah Montana, ela sempre me dá uma atmosfera semelhante. Como um milênio nostálgico, ele roubou o show antes mesmo do show começar.

Cabeleireiro de celebridade, Bob Reinefoi o especialista por trás desse visual “duplo bang”. Felizmente, obtive todos os detalhes sobre os quatro produtos de estilo (acessíveis!) Ele costumava fazer sua aparência. Continue rolando para ver cada US $ 16 e abaixo do artigo!

Nexxus Prepare e proteja o spray de defesa térmica “Comecei usando uma quantidade generosa de spray de defesa térmica Nexxus e protegendo a defesa térmica em pequenas seções de cabelos molhados”, disse Recine. Ele protege o cabelo de lesões térmicas de até 450 ° F, enquanto condicionou, desembaraçando e selando os fios contra a umidade.

Nexxus Xxl volume médio segure spray de cabelo “Então a seção por seção, eu sequei o cabelo dela com um prato Pincel Pierson MasonAdicionando nexxus xxl volume médio segure spray de cabelo em cada seção seca enquanto eu terminei de secar para dar o cabelo a ela uma aparência reta duradoura. “”

Nexxus Spray anti-humitidade do brilho épico “Depois de terminar de secar, sempre aplico o spray anti-umidade do épico nexxus do brilho para dar ao cabelo um brilho brilhante e saudável que torna o cabelo macio e tocável”.

Nexxus Reparar e nutrir óleo de cabelo Ultra Light O último passo foi esse óleo de cabelo brilhante e estimulante. “Terminei meu visual adicionando reparos de nexxus e nutrir óleo de cabelo Ultra Light para dar aos cabelos esse movimento arejado leve sem o peso que a maioria dos produtos geralmente dá”.