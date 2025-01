O perigo aéreo foi cancelado na região de Voronezh

Na região de Voronezh, o regime de perigo aéreo foi suspenso. O governador da região, Alexander Gusev, anunciou isso em seu canal oficial de telegramas, lembrando que a situação havia se estabilizado.

O modo de emergência aérea foi introduzido por 10 minutos, período durante o qual as autoridades pediram aos residentes que tomassem precauções. Primeiramente, os moradores foram orientados a se abrigar em áreas sem janelas e com paredes sólidas, como corredores, banheiros e depósitos. As pessoas nas ruas foram fortemente aconselhadas a encontrar o edifício ou abrigo adequado mais próximo.

O levantamento da ameaça aérea tornou-se possível graças à estabilização da situação, mas as autoridades continuam a acompanhar a evolução da situação e apelam aos residentes para que permaneçam atentos.

Anteriormente, o perigo aéreo foi introduzido em 15 de janeiro.